OFICIAL: Chiesa, nuevo jugador del Liverpool

Ya es oficial. Federico Chiesa es nuevo jugador del Liverpool. El extremo italiano firma por el equipo inglés después de acordar el traspaso con la Juventus, que se desprende de su jugador después de un largo verano. El delantero pone fin al culebrón sobre su futuro después de que su nombre estuviese relacionado en muchas ocasiones con el FC Barcelona, entre otros.

El extremo italiano empieza en Anfield un nuevo episodio de su carrera después de conocer que no iba a disponer de minutos en la Juventus. El jugador estuvo esperando al FC Barcelona durante los últimos días de mercado, aunque la imposibilidad de inscribirle por parte de los azulgrana ha terminado por acelerar la operación con el Liverpool, que desembolsará una cifra que rondará los 15 millones de euros con variables.

El Liverpool ganó la carrera por Chiesa

En Anfield el jugador espera recuperar su mejor nivel lejos de Turín. Las lesiones de gravedad han frenado su ascensión meteórica durante las últimas temporadas, aunque el delantero tiene carrera para rato para olvidar por completo sus problemas físicos. El Liverpool se hace con los servicios de un jugador diferencial que hará competencia a Mohammed Salah esta temporada.

El delantero de 24 años ha pasado con éxito la revisión médica con el Liverpool. Chiesa firma un contrato de larga duración para unirse al equipo inglés donde espera continuar con su prometedora carrera. "Estoy muy feliz y no puedo esperar para empezar. Cuando Richard Hughes me llamó y me dijo: '¿Quieres unirte al Liverpool?' –y el entrenador me llamó– dije que sí de inmediato porque conozco la historia de este club, sé lo que representa para los fanáticos ", ha expresado.

El Liverpool cierra así el segundo fichaje de la era Arne Slot tras el acuerdo para fichar a Giorgi Mamardashvili del Valencia para la temporada 2025-26. El italiano, por su parte, pone fin a un culebrón que se ha alargado durante todo el verano después de saber que Thiago Motta no contaba con el jugador para su Juventus esta temporada.