Oficial: Bernardo Silva se marchará del City a final de temporada

La salida de Bernardo Silva del Manchester City se ha estado cocinando a fuego lento. El centrocampista portugués, como suele hacer en el centro del campo semana tras semana, ha intentado controlar el ritmo de la mejor manera posible. Poco a poco ha ido allanando el terreno hasta llegar al punto actual: su marcha a final de temporada ya es completamente oficial.

Bernardo Silva, futbolista del City / EFE

Hace una semana, 'A Bola' informaba de que Bernardo Silva se había reunido con los directivos del Manchester City para comunicarles su decisión de abandonar el club a final de temporada. El jugador también había deslizado antes su adiós con frases como: "No digo que no me guste estar aquí, pero culturalmente Mánchester no se corresponde con el ideal que tengo para mi vida" o "Siempre bromeo diciendo que si el City estuviera ubicado más al sur de Europa, me quedaría aquí para siempre". Ahora, ha sido Pep Lijnders, segundo de Pep Guardiola, quien ha confirmado el secreto a voces.

Será difícil porque, cuando él no juegue, se verá cuánto se le echa de menos, y eso es solo un partido. Imagina toda la temporada Pep Lijnders — Sobre Bernardo Silva

"Nunca sustituyes a un jugador con otro del mismo tipo porque no existen", dijo Lijnders en rueda de prensa. "Bernardo Silva es único: la manera en que controla los partidos, la manera en que se mueve, la manera en que recibe, la manera en que lidera, la manera en que ve las soluciones… todas esas cosas. Pero será difícil porque, cuando él no juegue, se verá cuánto se le echa de menos, y eso es solo un partido. Imagina toda la temporada", añadió el técnico neerlandés.

Guardiola: "Bernardo Silva es uno de los grandes" / Perform

"Toda buena historia llega a su fin y espero que disfrute de los últimos meses, porque son solo seis semanas y ojalá tenga una buena despedida; también merece toda esa atención", espetó, sobre lo que será la marcha de una auténtica leyenda del club.

450 partidos y 19 títulos

A sus 31 años, Bernardo Silva acumula en su mochila cityzen la friolera de 450 partidos con el Manchester City, cifra que alcanzó el pasado sábado en un partido importantísimo contra el Liverpool en la FA Cup. En total, el portugués ha marcado 76 goles, ha dado 77 asistencias y ha levantado 19 títulos, el último muy reciente: la Carabao Cup, ganada ante el Arsenal.

Bernardo Silva del Manchester City calienta antes del partido de la UEFA Champions League ante el Real Madrid / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Como con Kevin De Bruyne, Pep Guardiola siempre ha demostrado ser un admirador de Bernardo, a quien hizo capitán tras la salida del belga rumbo a Nápoles, pero en el Etihad entienden que hace falta empezar a cerrar ciclos. En la agenda del City se encuentra el nombre de Elliot Anderson, centrocampista del Nottingham Forest, principal candidato a cubrir la salida del luso la temporada que viene. Pero… ¿a dónde irá Bernardo?

¿Se irá al Barça?

Hace unos meses, Bernardo Silva tenía varias opciones sobre la mesa. Una de ellas era regresar al Benfica, club en el que se formó, pero ha perdido fuerza con el paso del tiempo, ya que quiere jugar en una liga de primerísimo nivel. Con 31 años y el extraño proyecto que hay actualmente en Da Luz, el portugués preferiría hacer como Di María y regresar al Benfica más tarde. El argentino lo hizo con 35 años, antes de marcharse a Rosario Central.

La Juventus, la MLS o Arabia Saudí también son algunos de los pretendientes de un Bernardo Silva que ya ha dejado ver en público, en más de una ocasión, que su deseo sería vestir la camiseta blaugrana. Lo más probable es que el jugador quiera dejar su futuro cerrado antes de disputar el Mundial 2026.