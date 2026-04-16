Oficial: Bernardo Silva deja el Manchester City

Ya es oficial. Acaba de confirmar el Manchester City lo que era un secreto a voces: "Bernardo Silva dejará el club este verano". El fin de una era. El luso se ganó a Pep Guardiola cuando 'su' Mónaco dio la campanada y eliminó al Manchester City de la Champions League 2016/17. El club mancuniano desembolsó 50 millones por un futbolista que le acabaría saliendo muy muy barato. Y se convertiría en uno de los pilares del proyecto y pesos pesados del vestuario 'skyblue'.

Ha disputado 451 partidos durante una gloriosa estancia de nueve años en el Etihad Stadium. Suma 76 goles y 77 asistencias. El club califica su contribución de "incalculable". Hasta la fecha, ha ganado 19 trofeos importantes, incluidos seis títulos de la Premier League, una Liga de Campeones de la UEFA, dos triunfos en la FA Cup, cinco éxitos en la Copa de la Liga, tres Community Shields, una Copa Mundial de Clubes de la FIFA y una medalla de ganador de la Supercopa de la UEFA, siendo Bernardo el capitán que más recientemente llevó al Club a la gloria en la Copa de la Liga de 2026 contra el Arsenal", escribe la entidad.

El propio Bernardo se encargó de anunciar su adiós con un emotivo mensaje para los hinchas del Manchester City en su cuenta de 'Instagram'. "Cuando llegué hace 9 años, perseguía el sueño de un niño: triunfar en la vida, lograr grandes cosas. Esta ciudad y este club me dieron mucho más que eso, mucho más de lo que jamás esperé. Lo que ganamos y logramos juntos es un legado que siempre llevaré en mi corazón. Vuestro apoyo incondicional a lo largo de los años es algo que jamás olvidaré", relata.

El mensaje de despedida de Bernardo "Cityzens', Cuando llegué hace 9 años, perseguía el sueño de un niño: triunfar en la vida, lograr grandes cosas. Esta ciudad y este club me dieron mucho más que eso, mucho más de lo que jamás esperé. Lo que ganamos y logramos juntos es un legado que siempre llevaré en mi corazón. Los Centuriones, el cuádruple nacional, el triplete, el cuatro consecutivo y mucho más… ¡No estuvo nada mal! En unos meses será el momento de despedirme de la ciudad donde no solo ganamos tantos títulos como club de fútbol, sino también donde comencé mi matrimonio y formé mi familia. ¡De todo corazón, Inés y Carlota, gracias! A los aficionados, vuestro apoyo incondicional a lo largo de los años es algo que jamás olvidaré. Mi principal objetivo como jugador siempre fue jugar con pasión para que vosotros pudierais sentiros orgullosos y bien representados en la cancha. Espero que lo hayáis sentido en cada partido. Llegué como jugador del Man City y me voy como uno más de vosotros, un hincha del Man City para siempre. Seguid apoyando a este joven equipo y estoy seguro de que os brindarán muchos recuerdos fantásticos en el futuro. Al club, a Pep, al cuerpo técnico y a todos mis compañeros de equipo durante estos 9 años, gracias por todos los recuerdos y por permitirme ser parte de este camino durante tanto tiempo. El ambiente que creamos cada día en el campo de entrenamiento me hizo sentir como en casa y parte de una gran familia. Disfrutemos juntos estas últimas semanas y luchemos por lo que aún nos depara esta temporada. Los quiero a todos, Bernardo".

"Bernardo se centrará ahora en intentar que su etapa en el City termine con aún más títulos, ya que el equipo de Pep Guardiola sigue plenamente en la lucha por ganar tanto la Premier League como la FA Cup", afirma el club 'cityzen'.

Oportunidad de oro

31 años tiene Bernardo. El 10 agosto cumplirá 32. Y continúa siendo un futbolista muy infravalorado: juega de todo. Por eso es un fichaje prácticamente obligatorio para cualquier grande, incluido un Barcelona que lleva varias temporadas siguiéndole de cerca. Ahora mismo, parece ser la Juventus quien está mejor posicionada para hacerse con sus servicios.

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Pep Guardiola con Bernardo Silva / AP Photo/Dave Thompson

El director deportivo de la 'Vecchia Signora', Damien Comolli, dejó entrever el interés del club por el capitán del City: "¿Bernardo Silva y Alisson? No voy a dar nombres (sonríe). Pero sí, la Juve siempre tiene el atractivo de atraer a los campeones”, aseguró, en declaraciones recogidas por 'Sport Witness'. "Lo pongo a él (Silva) como un buen ejemplo, pero incluso él no había ganado mucho antes de llegar al City", añadió.