Oficial: Ange Postecoglou sustituye a Nuno en el Nottingham Forest

El Nottingham Forest tardó poco en encontrar al sustituto de Nuno Espírito Santo, destituido por discrepancias con la directiva: Ange Postecoglou, extécnico del Tottenham que firma por 18 meses, hasta junio de 2027.

Con experiencia en la Premier League, el australiano llegó a Inglaterra en 2023 de la mano del Tottenham Hotspur, con quien conquistó la Europa League 2024/25 —el primer gran título del club en 17 años— y aseguró la clasificación para la Champions League, aunque fue cesado del cargo una vez terminó la temporada.

Tras más de 25 años de carrera en los banquillos, Postecoglou dirigió con éxito al Brisbane Roar en Australia y al Yokohama F. Marinos en Japón, conquistando los títulos ligueros en ambos países, antes de emprender una nueva aventura en el Celtic en 2021. En Glasgow se apuntó un doblete en su primera temporada y un triplete en la segunda, lo que le valió una nominación al premio The Best de la FIFA en 2023.

"Traemos un entrenador con un historial probado con títulos. Su experiencia de entrenar equipos al más alto nivel, junto con su deseo de construir algo especial con nosotros lo convierte en la persona idónea para ayudarnos y lograr nuestros objetivos", señaló Evangelos Marinakis, propietario del Forest, en el comunicado oficial del club.

"Después de ascender a la Premier League y de construir temporada tras temporada para asegurarnos un puesto en el fútbol europeo, ahora debemos dar el paso adecuado para competir con los mejores y luchar por los trofeos. Ange tiene las credenciales y el historial para hacerlo, y estamos muy contentos de que se una a nosotros en nuestro ambicioso viaje", añadió.

El técnico australiano, de 60 años, asume el reto de consolidar a los 'tricky trees' en competiciones europeas tras la clasificación para la Europa League obtenida la pasada campaña, cuando el club terminó séptimo en la Premier League y se benefició de la sanción al Crystal Palace.