Odegaard: "Estoy contento de irme del Madrid"

El futbolista noruego fichó por el Arsenal en 2021 Su camino hasta ser el capitán del Arsenal no ha sido para nada fácil

El capitán del Arsenal, Martin Odegaard habló con la prensa de su camino profesional hasta convertirse en una estrella de la Premier League, así como también de su paso por el Real Madrid. El noruego, una de las piezas clave del Arsenal de Arteta, ha confesado lo que aprendió durante su etapa como jugador del club blanco y asegura que está contento de haber tomado la decisión de irse del Real Madrid.

"Si no hubiera pasado por el Madrid no habría alcanzado el nivel que tengo hoy. He aprendido a madurar y ha sido un gran aprendizaje, pero necesitaba jugar más. Estoy contento con la decisión de irme", aseguró Odegaard.

Sin embargo, el jugador noruego también habló positivimente de sus ex compañeros del Real Madrid: "Todos fueron muy amables y los que hablaban inglés (Kroos, Modric y Ronaldo) me cuidaron mucho al principio".

Duro camino hacia el éxito

El centrocampista del Arsenal ha demostrado un altísimo nivel de fútbol desde su llegada al equipo londinense en 2021. Sin embargo, su camino hasta alcanzar el éxito de la mano de Mikel Arteta no ha sido para nada fácil.

El Real Madrid se fijó en el futbolista noruego en 2015. En enero de ese año el Real Madrid Castilla fichó a Martin Odegaard, quien tenía 16 años por aquel entonces. El joven noruego no tuvo jamás ninguna oportunidad real de minutos en Madrid, por lo que el club blanco lo cedió en dos ocasiones al fútbol neerlandés.

Odegaard volvió a jugar en el fútbol español cuando el Real Madrid lo cedió a la Real Sociedad para la temporada 2019/2020. En San Sebastián mostró lo que era capaz de hacer, pero el conjunto de estrellas del Real Madrid dejaban sin sitio a Martin Odegaard.

Fue en enero de 2021 cuando el noruego se fue cedido al Arsenal. Tras su estada de media temporada en Londres, los 'Gunners' no dudaron en negociar su compra con el Real Madrid. Y así fue. El Arsenal fichó a Martin Odegaard por 35 millones de euros. Una auténtica ganga teniendo en cuenta el rendimiento que ha ofrecido en las últimas temporadas. Ahora, el futbolista noruega disfruta de la capitanía del Arsenal ofreciendo su mejor fútbol.