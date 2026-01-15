La 'octava vida' de Paco Jémez en la Premier League

Paco Jémez siempre ha sido algo más que un entrenador. En cada paso que ha dado en su carrera como entrenador ha levantado expectación, ya sea por el fútbol que predican sus equipos sobre el césped o por sus ruedas de prensa sin filtros. Ahora, su hoja de ruta lo lleva a la Premier League, donde se une al cuerpo técnico del West Ham United para ayudar al club londinense a escapar de los puestos de descenso.

El reto londinense en plena temporada

La noticia del fichaje se ha confirmado en la mañana de este jueves y ha generado sorpresa y curiosidad a partes iguales en el fútbol español e inglés. Paco Jémez, que desde octubre estaba sin equipo tras su salida de la UD Ibiza y había trabajado puntualmente como comentarista, aceptó la propuesta del West Ham después de una llamada personal de Nuno Espírito Santo, viejo compañero de vestuario en el Deportivo de La Coruña durante su etapa como futbolista.

El West Ham atraviesa una temporada compleja en la Premier League, ocupa la decimoctava posición con tan solo 14 puntos, y Jémez llega para aportar ideas, rigor ofensivo y una mirada distinta en el día a día del banquillo. Será su primera experiencia en los banquillos del fútbol inglés y el primer paso en un proyecto fuera del esquema clásico de entrenador principal que ha marcado su carrera.

El cordobés que se enamoró del fútbol desde niño

Francisco Jémez Martín nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1970, aunque pronto se mudó a Córdoba, donde se forjó como futbolista. Como lateral y central, llegó a disputar más de 150 partidos en la Primera División, destacando en equipos como el Deportivo de La Coruña, con el que ganó la Supercopa de España en la temporada 95/96, y el Real Zaragoza, con el que levantó la Copa del Rey en la 00/01.

Ya como entrenador, arrancó en 2006 en la SD Alcalá, perfilando su sello de fútbol ofensivo, presión alta y riesgo. Tras mantener al Córdoba en Segunda en la 07/08, regresó a los banquillos en 2009 con el Cartagena, con el que rozó el ascenso antes de caer en la final de la promoción de ascenso ante el Cádiz (2-3). En 2010 dirigió a la UD Las Palmas en una etapa corta, y en 2011 volvió al Córdoba, con el que firmó una temporada notable que terminó con una meritoria sexta plaza.

El Rayo, el club que lo catapultó

El gran salto de Paco Jémez llegó en 2012 con el Rayo Vallecano, el equipo que terminó convirtiendo su apellido en una idea. En su primera etapa, entre 2012 y 2016, Vallecas vivió algunos de sus años más recordados, con una histórica octava plaza en Primera, la mejor clasificación del club hasta entonces pese a moverse con uno de los presupuestos más bajos de la categoría.

Aquel Rayo valiente, intenso y atrevido con balón se volvió reconocible en toda la liga, hasta el punto de atreverse a discutirle la posesión al FC Barcelona en septiembre de 2013 y acabar el partido con el 51% de pelota. El marcador, eso sí, fue otra historia: el Barça se impuso 0-4.

Paco Jémez ya trabaja en la recuperación del Rayo Vallecano / Archivo

De México a Irán

En 2016, tras cerrar su etapa en Vallecas y vivir un paso fugaz por el Granada, Jémez aceptó un desafío en el Cruz Azul, uno de los grandes escaparates de México. Allí se reencontró con su fórmula habitual, propuesta ofensiva, convicción innegociable y una relación eléctrica con la sala de prensa que, a menudo, se convirtió en otra batalla paralela a la del césped.

A comienzos de 2018 regresó a la UD Las Palmas en un contexto muy adverso y el equipo no logró enderezar el rumbo, con una etapa marcada por resultados negativos (15 derrotas en 23 partidos). Más tarde, entre 2019 y 2020, volvió al Rayo para una segunda etapa con el objetivo de pelear por la permanencia sin renunciar a su identidad, aunque esta vez la continuidad en el marcador no acompañó. Fue también un periodo donde se vio su mano en lo humano, apostando por jugadores que otros no terminaban de encajar. El caso más emblemático fue Bebé, al que dio minutos y confianza, y que siempre ha hablado de Jémez como un técnico exigente, pero cercano.

Después, el técnico asumió un reto poco habitual en el Tractor SC de Irán. Su paso por la Persian Gulf Pro League fue breve e intenso y terminó en abril de 2024, cuando decidió salir del país por motivos de seguridad vinculados al contexto regional, un episodio que él mismo relató como especialmente complejo y fuera de lo normal para un entrenador europeo.

De regreso a España, Jémez tomó el mando de la UD Ibiza en noviembre de 2024, un club que ya había dirigido entre diciembre de 2021 y junio de 2022. En la isla acumuló, sumando ambas etapas, el mayor número de partidos como entrenador en la historia de la entidad. Su segunda etapa en la isla terminó el pasado octubre, tras un arranque irregular de temporada. La UD Ibiza decidió prescindir de sus servicios en un contexto de resultados por debajo de lo esperado, cerrando así un capítulo intenso pero desigual.

Anécdotas con el sello Jémez

Más allá de los resultados, Paco Jémez siempre ha dejado una colección de escenas en sala de prensa que forman parte de su personaje público. Una de las más recordadas llegó en la temporada 15/16, cuando dirigía al Rayo, tras un partido ante el Valencia y al ser cuestionado sobre un posible penalti sobre Paco Alcácer. Jémez se revolvió con ironía y disparó contra el periodista: "O yo soy muy tonto o tú eres muy listo. ¿Esa pregunta la traes preparada de casa? Te gusta el karaoke porque cada vez que agarras el micrófono no lo sueltas".

Otro episodio que generó ruido se produjo en 2014, en la previa de un duelo ante el Real Madrid, cuando le preguntaron por la posibilidad de que Zidane diera el salto a los banquillos. Su respuesta fue un dardo con destinatario claro: "Si Zinedine Zidane no tiene el carnet de entrenador, no puede entrenar en España. Ahora vas y se lo dices a Carlo Ancelotti".

Y hace pocos meses, ya en el Ibiza, volvió a encender el debate con su visión sobre la pérdida de tiempo en los partidos, especialmente con los porteros. "¿Cuándo le ha dado un calambre a un portero? Es imposible. Pero siempre le da cuando va ganando. Fair play, una mierda, no lo hace nadie. Jugamos todos a ser los más tramposos", soltó, en una de esas intervenciones que nunca pasan desapercibidas. "Las estadísticas hay que tomarlas como lo que son. Un gran entrenador que yo tuve, que se llama Juanma Lillo, me decía que las estadísticas son como los tangas: muestran mucho pero tapan lo más importante".