La obsesión para que Nico 'haga' de Rodri en Inglaterra

Rodri Hernández es un futbolista capital en el Manchester City. El más importante sin opción a debate. Por eso fue el jugador más usado de la plantilla la temporada anterior con 4.478 minutos de juego repartidos en 56 partidos. Incluso participó más que Ederson, portero titular, que acumuló 4.275 minutos de juego. Y por eso, desde su grave lesión, que ocurrió el pasado 22 de septiembre frente al Arsenal, el equipo de Guardiola ha perdido 14 de los 34 partidos que ha disputado.

Todo este trágico escenario invita a buscar activamente a un jugador que pueda 'hacer' de Rodri durante la ausencia del madrileño. Por eso, cada jugador de corte defensivo, o con buenos atributos para hacer de 'faro' sobre el campo, se ha planteado como una opción para el pivote, o lo que es lo mismo, el sitio de Rodri.

Evidentemente, uno de los más recientes ha sido Nico González, futbolista por el que el City pagó 60 millones de euros al Porto en el mercado invernal, a petición personal de Pep Guardiola. De hecho, el de Santpedor, respondió hace unos días sobre la posición que debe ocupar el ex del Barça: "Creo que puede jugar en las dos posiciones (de seis y de ocho). En Barcelona jugaba más de ocho, es decir, cerca del área, ya que tiene capacidad para driblar. Pero cuando llegó y nos conocimos, le dije que tenía que prepararse mentalmente delante de los defensas centrales", explicó.

Nico González, futbolista del Manchester City / ADAM VAUGHAN / EFE

Sin embargo, no contentos con su respuesta, le preguntaron directamente a un Nico González que primero habló de sus primeros días como jugador del Manchester City. “No he ganado una Premier League y llevo dos semanas aquí y es decepcionante perder y ser cuartos en la liga... Me crié en el Barcelona y siempre jugué más o menos como aquí se juega, así que me he acostumbrado muy rápido a este lugar. El equipo juega muy bien, todos quieren el balón, así que es fácil encontrar pases. La calidad es tan buena que es más fácil jugar aquí", señaló.

Nico, preguntado por Rodri

Después, el centrocampista español dio respuesta al gran debate que se genera en Inglaterra. ¿Puede hacer de Rodri? "No lo veo así. Da igual quién juegue, somos un equipo muy unido. Da igual que juegue yo, juegue [Mateo] Kova, quien sea, yo no me veo como el reemplazo de Rodri, me veo como un jugador más...", zanjó el debate.

Nico González, futbolista del Manchester City / Manchester City

Emular a un futbolista de la talla de Rodri es tarea imposible para cualquier centrocampista 'mortal'. Evidentemente, también para un Nico González que aún tiene que demostrar mucho para ser comparado con el actual Balón de Oro. Sin embargo, Guardiola ha demostrado que confía en él para actuar de pivote.

En total, Nico ya suma 280 minutos de juego repartidos en 5 partidos con el Manchester City, siendo titular contra el Newcastle, la vuelta del play-off de Champions ante el Real Madrid o el último duelo contra el Liverpool.