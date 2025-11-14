Nypan, la promesa noruega que encandila a Guardiola

Apodado por la prensa noruega como el nuevo Martin Ødegaard, el Manchester City ganó la puja el pasado verano -con 15 millones de euros- para firmar a Sverre Nypan, prometedor centrocampista escandinavo. El jugador dejó su Trondheim natal y el club de toda su vida a media campaña, y el Rosenborg le ha echado en falta en este tramo final de la Eliteserien, descabalgado de la lucha por meterse en competiciones europeas.

La red de ojeadores del City, siempre atenta al mercado nórdico, percibió algo distinto en Nypan, un futbolista modelado para brillar a las órdenes de Pep Guardiola. Según explicó a SPORT Jordi González, segundo entrenador del Rosenborg, el noruego tiene un talento especial, un "perfil Barça con todas las condiciones para explotar" en un ecosistema futbolístico que se adapte a sus características.

Sverre Nypan, en su etapa en el Rosenborg / X

Frío y analítico

"Es un centrocampista con un estilo propio, es frío, analítico y maduro para su edad. Destaca por su visión de juego, capacidad técnica, buen disparo con ambas piernas y con mucho sentido táctico. Gira, frena, acelera y protege el balón con mucha seguridad", desveló González.

Nypan fue uno de los nombres que sonó con mucha fuerza para el Girona en el mercado estival. La entidad catalana, miembro del 'City Group', solicitó el préstamo del escandinavo para foguearse en la élite, un movimiento que aprobaba su extécnico en Trondheim: "Necesita un entrenador que aprecie la posesión. Está en una edad muy sensible y necesita un club adecuado para no perder la oportunidad".

La transacción, sin embargo, no se acabó dando por diferentes motivos. El Manchester City optó por una cesión al Middlesbrough para monitorizar de cerca a un futbolista en el que tienen depositadas muchas expectativas. Lo cierto es que Sverre Nypan está en proceso de adaptación a una competición tan exigente como la Championship -segunda categoría inglesa-.

Sverre Nypan, con el Middlesbrough / 'X'

Rob Edwards, extécnico ya del 'Boro' tras su pase al Wolverhampton, no ha querido exponerle en demasía y ha dosificado a un recién llegado al fútbol británico. Nypan ha jugado tres partidos como titular de los once disputados por el Middlesbrough, segundo clasificado tras el Coventry City en la carrera por regresar a la Premier League.

Paciencia con Nypan

"Está haciendo un trabajo extraordinario sin posesión, aprendiendo nuevas facetas en su fútbol. Es un excelente jugador, el City no firma malos futbolistas, y creo que se convertirá en una estrella mundial. Hay que tener paciencia y acabará siendo decisivo", reconoció Rob Edwards, cuya salida ha supuesto un contratiempo inesperado en el desarrollo del mediapunta nórdico.

Las sensaciones son muy buenas con Nypan en la ribera del Tees. No hay dudas en el Middlesbrough con el talentoso noruego de 18 años y el convencimiento general es que están viviendo en primera persona la gestación de algo muy grande.