¡Nuno, despedido del Nottingham Forest! Marinakis, la locura personificada

Cuando el dueño de un club se atreve a cuestionar al entrenador (como si él lo pudiera hacer mejor) e incluso a bajar al césped a protestar con aires de grandeza como si fuera un jugador más, podemos afirmar que algo se ha roto en el club. Esto fue exactamente lo que ocurrió en el Nottingham Forest cuando Evangelos Marinakis, excéntrico propietario griego del club, saltó a recriminarle a Nuno Espírito Santo un empate en casa ante el Leicester la pasada temporada. Aunque el técnico portugués terminó por clasificar a los 'Tricky Trees' a Europa League (con mucho mérito), la herida ya era incurable.

A Marinakis le ha bastado una derrota ante el West Ham (0-3) después de ganar la primera jornada ante el Brentford (3-1) y empatar a domicilio ante el Palace (1-1) para echar a Nuno. Tres jornadas de las cuales solo una se puede considerar un resbalón. Pero el verdadero motivo de su adiós no es deportivo, ni mucho menos.

EL MOTIVO DEL DESPIDO

En una rueda de prensa un 22 de agosto, Nuno describió un cambio en su relación con el dueño: "Siempre he tenido una muy buena relación con el propietario. La temporada pasada fuimos muy, muy cercanos, hablábamos casi a diario. Esta temporada, no tan bien. Siempre he creído que el diálogo y lo que dices, o tus opiniones, siempre son válidas, porque mi preocupación es la plantilla y la temporada que tenemos por delante. Nuestra relación ha cambiado, no es tan estrecha, no es a diario, no es buena. Todos en el club deberían estar unidos, pero no es la realidad", afirmó.

Y sobre las 1:15 de la madrugada en España (buena hora para publicar un comunicado de tales magnitudes), el Nottingham Forest anunciaba que "tras las recientes circunstancias, Nuno Espírito Santo ha sido relevado hoy de sus funciones como entrenador jefe". Importante el "tras las recientes circunstancias", es evidente a lo que se refiere.

Nottingham Forest Football Club confirms that, following recent circumstances, Nuno Espírito Santo has today been relieved of his duties as Head Coach.



The Club thanks Nuno for his contribution during a very successful era at The City Ground, in particular his role in the… pic.twitter.com/catCyeaeR4 — Nottingham Forest (@NFFC) September 8, 2025

"El Club agradece a Nuno su contribución durante una época muy exitosa en The City Ground, en particular su papel en la temporada 2024/25, que siempre será recordada con cariño en la historia del Club. Como alguien que jugó un papel fundamental en nuestro éxito la temporada pasada, siempre ocupará un lugar especial en nuestra trayectoria", sigue el comunicado.

Nuno Espirito Santo, técnico del Nottingham Forest, en una foto de archivo el pasado día 21 de abril / NEIL HALL / EFE

Una decisión fulminante (e inexplicable para muchos aficionados, que han reaccionado señalando a Marinakis como el verdadero culpable) que acaba con una etapa gloriosa para los 'Tricky Trees'. Desde su llegada en diciembre de 2023, Nuno Espírito Santo logró salvar al equipo del descenso pese a una deducción de cuatro puntos y firmar una 24/25 legendaria rozando la Champions y siendo el equipo revelación (jugarán Europa League), alcanzando las semifinales de FA Cup y firmando la mejor clasificación en los últimos 30 años.

SU SUSTITUTO

El fútbol, cruel y sin memoria, castiga de nuevo a un entrenador como la copa de un pino. Nuno saldrá por la puerta de atrás, pero los fans del Nottingham Forest recordarán siempre su etapa exitosa en el club y cómo levantó a un histórico para volver a sentirse grandes. Ahora es tiempo de especular con el sustituto en el banquillo, y ya han sonado los primeros nombres: desde Inglaterra señalan como candidato a Ange Postecoglou (sin equipo tras su paso por el Tottenham) y a José Mourinho. Yo no me lo perdería si 'The Special One' tiene que trabajar con Marinakis, la verdad.