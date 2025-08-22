Nuno confirma el problema con el dueño del Forest: "Nuestra relación ha cambiado"

Nuno Espirito Santo, técnico del Nottingham Forest, confirmó que existe un problema con el dueño del equipo, Evangelos Marinakis, y que su relación ha cambiado esta temporada.

"Siempre he tenido una buena relación el dueño y la temporada pasada hablábamos a diario y éramos muy, muy, muy cercanos", dijo este viernes Espirito Santo, que ha criticado recientemente la política de fichajes del club y la falta de refuerzos en determinadas posiciones de cara a competir en la Europa League la temporada pasada.

Esto ha desatado los rumores sobre una posible ruptura con Marinakis y el peligro que corre su puesto como técnico del Forest.

"Esta temporada (nuestra relación) no ha ido tan bien, pero creo que el diálogo es importante, que expresar tus opiniones es importante, porque mi preocupación es la plantilla y la temporada que tenemos por delante. Nuestra relación ha cambiado y ya no somos tan cercanos".

Nuno afirmó que no sabe la razón de dicho cambio en las relaciones con Marinakis y que no es algo bueno para el club porque todos deberían estar unidos.

El Forest, que hace no tanto competía en el Championship (Segunda división inglesa), volverá esta campaña a Europa, tras clasificarse a la Conference League y avanzar a la Europa League tras la exclusión del Crystal Palace.

Este verano, el Forest ha perdido a jugadores importantes como Anthony Elanga, vendido por 63 millones al Newcastle United, y Danilo, que se ha marchado por 23 millones al Botafogo, pero, de cara a competir en Europa, han invertido 175 millones en futbolistas como Omari Hutchinson, Dan Ndoye, Arnaud Kaliemuendo, James McAtee e Igor Jesus. Además, ha renovado a su mejor futbolista, Morgan Gibbs-White, espantando el interés de Tottenham Hotspur y Newcastle.