Los números de Guardiola en el Manchester City: ¿realmente se ha gastado más de 2.000 millones de euros en diez años?

Ahora sí, la Premier League cambia oficialmente para siempre. La marcha de Pep Guardiola del Manchester City tras una década brillante en el Etihad es comparable al adió de Sir Alex Ferguson del Manchester United o al de Ársene Wenger del Arsenal. Un cambio radical no solo para su club, si no para toda la competición.

El técnico de Santpedor anunció su salida al final de la presente temporada pese a tener contrato hasta 2027, cerrando diez años de un proyecto que cambió para siempre el fútbol inglés. En su mochila se lleva 592 partidos (serán 593 tras la despedida en el Etihad contra el Aston Villa) con una media actual de 2,27 puntos por encuentro.

Guardiola levanta la FA Cup, su último título conquistado con el Manchester City / EFE

La radiografía deportiva es demoledora. Antes del choque ante los 'villanos', el City de Guardiola registra 423 victorias, 77 empates y 92 derrotas, con 1.461 goles a favor y 555 en contra. Es decir, un City implacable, dominador y ganador que ha conquistado 20 títulos bajo su mando, incluidas seis Premier League y la Champions de 2023.

La otra cara de su innegable imperio es el mercado. Sus detractores aseguran que sin los recursos del City Group no habría cosechado tantos éxitos. Pero ¿cuánto ha gastado realmente Guardiola durante esta década en el Etihad? Lo analizamos.

Más de 2 mil millones de euros gastados

Muchos medios señalan que se ha gastado más de 2.000 millones de euros en fichajes, y aunque el dato es cierto, hay que matizar que se trata del gasto bruto, es decir, que no tiene en cuenta lo que ha ingresado el club en ventas.

El gasto neto durante estos diez años es de la mitad, aproximadamente. Las cifras exactas son las siguientes: 2,05 mil millones de euros gastados en 239 fichajes y 963,05 millones de euros ingresados en 234 ventas. El gasto neto total es de 1,1 mil millones de euros. Es decir, unos 100 millones por curso.

Pep Guardiola saldrá del Manchester City como el entrenador más galardonado en su historia, con 20 títulos / EFE

Desde la temporada 2016-17, en la que llegó Guardiola, el City ha sido el tercer club del mundo con mayor gasto neto. El Manchester United (-1.349,79 millones) y el Arsenal (-1.107,19 millones) son las entidades que lo superan. Esta podría ser una buena muestra de que el dinero no siempre garantiza el éxito, ya que el Manchester City ha exprimido muchísimo mejor sus recursos que los 'red devils' o los 'gunners'.

¿Y cuáles han sido las inversiones más elevadas en la era de Pep? Jack Grealish ha sido el fichaje más caro, comprado por 117,5 millones de euros al Aston Villa en 2021-22. Después vienen Josko Gvardiol, por 90 millones procedente del RB Leipzig; Omar Marmoush, por 75 millones procedente del Eintracht; Antoine Semenyo, por 72 millones procedente del Bournemouth, y Rúben Dias, por 71,6 millones procedente del Benfica.

Los cinco fichajes más caros de Guardiola en el Manchester City / SPORT

En ventas destacan Julián Álvarez al Atlético por 75 millones, Raheem Sterling al Chelsea por 56,2, Ferran Torres al Barça por 55, Gabriel Jesus al Arsenal por 52,2 y Leroy Sané al Bayern por 49. Aun así, el saldo global demuestra que la obra de Guardiola fue una combinación de excelencia táctica y músculo financiero.

Las ventas más caras del City durante la etapa de Guardiola en el club / SPORT

Guardiola se marcha dejando un legado que va mucho más allá de los títulos o los millones gastados. Su Manchester City no solo ganó, marcó el camino a seguir de equipos y entrenadores de primer nivel que hoy brillan por toda Europa.

Ahora se abre una etapa de incertidumbre. Como ocurrió con Ferguson y Wenger, la Premier pierde a una figura que definió una época. Y el gran reto del club será demostrar que el imperio City puede sobrevivir sin el hombre que lo hizo reconocible.