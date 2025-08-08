¡Nuevo revés para Rodri!

En el Manchester City se acumulan las malas noticias. Después de la inesperada e impactante eliminación del Mundial de Clubes a manos del Al Hilal de Arabia Saudí, el equipo 'skyblue' ha sufrido este viernes otro duro revés de cara al inicio de la temporada.

Los de Pep Guardiola vuelven a la Premier League el próximo sábado 16 de agosto, donde se medirán a domicilio al Wolverhampton en la primera jornada. Con la obligación de, por lo menos, competir por el título liguero tras un curso decepcionante, el City ya sabe que no podrá contar al 100% con una pieza muy importante para el equipo.

El centrocampista del Manchester City Rodri durante el Mundial de Clubes 2025 / EFE

Según adelante el medio inglés 'Manchester Evening News', Pep Guardiola confirmó que no verá a Rodri en forma hasta después del parón internacional de septiembre, puesto que sufrió una nueva lesión en el Mundial de Clubes de Estados Unidos.

El centrocampista español disputó los octavos de final contra el Al Hilal, pero sufrió un problema en la ingle. "Rodri está mejorando, pero sufrió una lesión importante en el último partido contra el Al Hilal. Ha entrenado mejor en los últimos días; ojalá esté realmente en forma después del parón internacional", señaló el técnico de Santpedor.

Guardiola durante la jornada de puertas abiertas que realizó el Manchester City / Perform

De acuerdo con esta información, Rodri ha estado realizando principalmente trabajo individual desde que los jugadores regresaron a la City Football Academy la semana pasada. Ha participado en las dos últimas sesiones pero ha sido incluido en la lista para jugar el amistoso contra el Palermo y tampoco estará listo para jugar los 90 minutos contra los Wolves.

"Ojalá en estos partidos pueda jugar algunos minutos pero lo importante es que no tenga dolor porque no queremos que este Rodri vuelva lesionado. Intentamos evitarlo con todas nuestras fuerzas. Ha estado entrenando con nosotros las dos últimas sesiones y eso es bueno", agregó Guardiola.