El nuevo 'protegido' de Guardiola: "Es un fichaje increíble para los próximos años"

En el Manchester City hay cierta preocupación por el mal inicio de temporada. El conjunto 'skyblue' se encuentra en la novena posición de la Premier League tras cinco jornadas, con dos victorias, dos derrotas y un empate. Los resultados no son los esperados, pero las sensaciones tampoco permiten ser optimistas con el equipo de Pep Guardiola.

Sin ir más lejos, en el último partido liguero frente al Arsenal, el City renunció por completo a su estilo en el partido con la cifra de posesión más baja de la dilatada trayectoria de Pep en los banquillos de Primera División (601 partidos). Y ni aun así el cuadro 'cityzen' fue capaz de sumar los tres puntos delante de un rival de entidad.

Pep Guardiola renunció a su estilo frente al Arsenal de Arteta / AP

No obstante, incluso en los malos momentos aparecen elementos positivos. Tras varios intentos fallidos, parece que Pep Guardiola ya ha encontrado a un jugador que puede ocupar con garantías el lateral derecho. Se trata de Abdukodir Khusanov, que se ha afianzado en esta demarcación con cuatro titularidades consecutivas, aunque una de ellas fue como central.

El jugador uzbeko, de tan solo 20 años, aterrizó en el pasado mercado invernal en Mánchester para reforzar la zaga de los 'cityzens'. Firmó un contrato por cuatro temporadas y media y la operación se cerró alrededor de los 50 millones de euros. Aunque le costó adaptarse en un primer momento, Khusanov se quiere ganar si sitio en el City.

Precisamente, Guardiola elogió al defensor uzbeko en la previa del encuentro contra el Huddersfield. "Puede jugar como central, puede jugar en todas las posiciones de la defensa excepto el lateral izquierdo. No es un jugador que pueda crear mucho en ataque, pero su visión es increíble. Es sólido y estable", apuntó el técnico catalán.

Pero incluso llegó a compararlo con la mejor versión de Walker: "Su físico es como el de Kyle cuando estaba en su 'prime'. Su enfoque es increíble. Es muy joven y quiere aprender. Ha estado muy bien contra rivales duros".

Por último, explicó el proceso de adaptación de Khusanov. "Su primera experiencia fue venir desde Uzbekistán a Francia para jugar 10 partidos, ocho en la Ligue 1. Y después de eso vino aquí y se adaptó durante una temporada que fue difícil para nosotros. Por eso, cuando vienes y todo está listo las cosas hacen 'clic' y es más fácil establecerse. Es un fichaje increíble para los próximos años en este club", admitió Guardiola. Eso sí, el preparador de Santpedor no podrá contar con su nuevo 'protegido' en los próximos partidos: "Creo que estará fuera los próximos tres partidos".