El nuevo golpe de efecto del Liverpool: más de 100 millones por Barcola

El Liverpool tiene dinero, y está dispuesto a gastarlo en este mercado de fichajes. Tras ofrecer más de 140 millones por Isak al Newcastle y tener a Rodrygo en el radar, el nuevo golpe de efecto en Anfield sería ir a por una estrella del París Saint-Germain, Bradley Barcola.

Según informa l'Equipe, el equipo 'red', que ya ha fichado este verano a Wirtz, Ekitiké, Kerkez y Frimpong, quiere dar otro golpe encima de la mesa y han mostrado interés en el talentoso extremo del PSG.

Tras los 125 millones gastados en el alemán y los 95 en el francés, en las oficinas de Liverpool tienen disponibles otros 100 que servirán para apuntalar su espectacular línea de ataque. Parece que, pese a los esfuerzos de Isak de salir de las 'urracas', las negociaciones no son fáciles con el Newcastle, y no aceptarán ninguna cifra de dinero para dejar ir a su delantero estrella. En el caso de Rodrygo, tras haber sido un rumor fugaz, todo indica que estaría más cerca del Arsenal.

Además, por ahora, en esta ventana, el Liverpool ha dejado ir a Luis Díaz al Bayern de Múnich por 70 millones y Darwin Núñez al Al Hilal (a fata de oficialidad), además de Harell Quansah al Bayer Leverkusen (35 millones), Caoimhín Kelleher al Brentford (15 millones) y Trent Alexander-Arnold al Real Madrid (10 millones), lo que le ha generado espacios en la plantilla.

Ante este escenario, el Liverpool se ha centrado en Barcola, máximo asistente del 2025 y una de las piezas importantes en la consecución de la Champions League por parte del equipo de Luis Enrique.

Pese al interés del conjunto de Arne Slot y la cantidad de dinero, las negociaciones se estiman también difíciles en este caso, ya que, como en el Newcastle, el dinero no es uno de los elementos más importantes en un club dirigido por propietarios del Oriente Medio. Además, el PSG tiene muy bien considerado a Barcola, siendo uno de los talentos jóvenes más prominentes en el mundo del fútbol, y el técnico español no dejará escapar de manera tan fácil a un jugador que ha sido tan importante en su proyecto en París.

A pesar de todo, el mismo medio apunta a que Barcola podría tener dudas ya que ha perdido en estos últimos meses todo el protagonismo que tenía en la plantilla parisina, con la llegada en enero de Khvicha Kvaratskhelia y la irrupción de Désiré Doué (MVP de la final de la Liga de Campeones 2025), y por ese motivo habría paralizado, por ahora, las negociaciones por su renovación. Y en ese contexto, el Liverpool entraría en escena.