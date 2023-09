Una nueva oportunidad para Jadon Sancho

Tras el cruce de declaraciones con su técnico, el inglés podría acabar volviendo al club donde empezó a brillar El Al-Ettifaq de la liga saudí estaba interesado en él, pero no presentaba las condiciones que demandaba el United

Estaba claro que desde que Ten Hag fuera preguntado por la ausencia de Jadon Sancho en el choque ante el Arsenal, y que posteriormente el jugador diera sus respectivas explicaciones, su futuro estuviera más lejos de Manchester que nunca.

"¿Jadon Sancho fuera? Por su rendimiento en los entrenamientos no lo hemos seleccionado. Hay que alcanzar el nivel todos los días en el Manchester United", aseguró Ten Hag en la rueda de prensa postpartido. Pero el atacante no tardó en responder negando la veracidad de las palabras de su técnico. "Me he comportado muy bien en cada entrenamiento durante esta semana", dijo. Además de insinuar que había otras razones de peso involucradas.

Y es que tras esta 'guerra' de declaraciones, el futbolista podría estar cada vez más cerca de regresar a Dortmund en enero. Tal y como ha afirmado 'The Sun', la operación se daría en forma de cesión y sería el club inglés el que se haría cargo de la mayor parte de su ficha.

Por otro lado, y como ha ocurrido en enésimas ocasiones durante este verano con otros futbolistas, un equipo de la liga saudí podría estar interesado en él. El club es el Al-Ettifaq que dirige Steven Gerrard, que querría hacerse con los servicios del inglés, pero a modo de préstamo.

Aunque no se llevó a cabo, porque el United exigía que se incluyera una opción de compra de 60 millones de euros.

Si finalmente Jadon Sancho termina recalando en Borussia Dortmund, sería más que probable que volviera a brillar y a mostrar porqué media Europa se 'peleó' por él en su momento.