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MUNDIAL 2026

La nueva estrella de la Premier rechazó a Portugal: "Quería representar a Francia"

Eli Junior Kroupi fue contactado por Roberto Martínez, pero su prioridad es debutar con los 'bleus'

Eli Junior Kroupi, celebrando un gol con el Bournemouth

Eli Junior Kroupi, celebrando un gol con el Bournemouth / DPA vía Europa Press

Jordi Delgado

Jordi Delgado

Eli Junior Kroupi se ha convertido, a sus 19 años, en la revelación de la temporada de la Premier League. El joven futbolista del Bournemouth ha acaparado esta temporada muchos de los debates sobre posibles grandes traspasos, y también ha levantado el deseo de diferentes selecciones.

En la rueda de prensa en la que anunció la lista para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, afirmó que su equipo le tanteó para que representara la zamarra lusa, pero que el jugador prefirió el país de su nacimiento, Francia.

"Estábamos sobre de él antes de que salieran las informaciones en los medios. Antes de la concentración de marzo, nos pusimos en contacto con él", comentó Martínez. "Pero una cosa es acompañar a los jugadores que pueden vestir la camiseta de Portugal, y otra cosa es la voluntad del jugador".

"Y, en este caso, Junior quería jugar por Francia. Lo respetamos y el caso está cerrado", añadió.

Kroupi podía jugar con Portugal debido a la nacionalidad de su madre, portuguesa. Y con Costa de Marfil por la nacionalidad de su padre. Sin embargo, el futbolista nació en Francia y, hasta ahora, su carrera en las selecciones inferiores se había desarrollado íntegramente en el país galo.

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Para esta cita mundialista, Didier Deschamps no ha contado con el joven delantero y deberá esperar su oportunidad con los 'bleus'.

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