La nueva aventura de Adama Traoré en la Premier League

El West Ham ha apostado por la potencia y el desborde de Adama Traoré para intentar frenar una temporada que se ha torcido desde el inicio. El extremo español, con una larga trayectoria en la Premier League y escaso protagonismo reciente en el Fulham, llega al London Stadium como una solución de urgencia para un equipo hundido en la zona baja y obligado a reaccionar antes de que el descenso se convierta en una amenaza real.

Un incio de temporada complicado

La primera vuelta de la temporada 2025/26 del West Ham United en la Premier League ha sido para el olvido. El conjunto "hammer" es decimoséptimo, con apenas veinte puntos en veintitrés partidos, y el temor a un descenso a la segunda categoría del fútbol inglés por primera vez en su historia ha obligado al club del este de Londres a reaccionar con urgencia y a buscar un nuevo perfil ofensivo en el mercado.

El elegido ha sido Adama Traoré, canterano del FC Barcelona y ocho veces internacional con la selección española. El futbolista, nacido en L’Hospitalet de Llobregat, pone así fin a su etapa en el Fulham, donde su protagonismo esta temporada había sido muy reducido. Apenas había disputado 575 minutos esta temporada y solo había sido titular en cinco encuentros, una situación que ha facilitado su salida en este mercado de invierno.

Inicio en Inglaterra

Adama aterrizó en la Premier League en el verano de 2015. Su primera experiencia en Inglaterra fue con el Aston Villa, club al que llegó para la temporada 2015/16. En aquella campaña en la máxima categoría disputó diez partidos de liga, sin goles y con una presencia limitada, mientras se adaptaba al ritmo y a la exigencia física del fútbol inglés.

Adama Traoré dejó este verano el FC Barcelona por el Aston Villa / Archivo

Tras el descenso del Aston Villa, en la temporada 2016/17 recaló en el Middlesbrough, bajo las órdenes de Aitor Karanka, donde participó en 27 encuentros de Premier League. Allí consolidó su continuidad en Inglaterra, aunque siguió siendo un jugador con escasa aportación goleadora.

De los Wolves al Fulham

La etapa que marcó el verdadero despegue de Traoré en Ias isla llegó con su fichaje por el Wolverhampton Wanderers en 2018. El club acababa de ascender a la Premier League y apostó por él bajo la dirección de Nuno Espírito Santo, una figura que ahora vuelve a ser clave en su llegada al West Ham.

En los Wolves, Adama explotó gran parte de su potencial como extremo rápido, potente y prácticamente imparable en carrera. Acumuló 194 apariciones, en las que anotó 14 goles y repartió 20 asistencias a lo largo de cinco temporadas (2018-2023).

Sus mejores registros llegaron en la temporada 2019/20, con 6 goles y 12 asistencias en 54 partidos, y en la 2020/21, en la que sumó 3 goles y 3 asistencias en 41 encuentros, convirtiéndose en una pieza clave del proyecto del técnico portugués.

Adama Traoré junto a Nuno Espírito Santo, en su etapa en los Wolves / Wolves

Tras una breve cesión al FC Barcelona entre enero y junio de 2022, regresó a Wolverhampton antes de firmar, en agosto de 2023, por el Fulham como agente libre tras cinco temporadas en los Wolves.

En el conjunto del suroeste de Londres, Adama Traoré no ha logrado consolidarse como titular indiscutible a las órdenes de Marco Silva. Su rol ha sido mayoritariamente el de revulsivo, sin continuidad en el once inicial. Con el Fulham ha disputado 79 partidos, en los que ha anotado 4 goles y ha repartido 13 asistencias, cifras discretas para un jugador llamado a marcar diferencias desde las bandas.

Qué puede aportar en el London Stadium

El encaje táctico de Traoré en el West Ham se explica por lo evidente. El equipo necesitaba una pieza capaz de acelerar el juego, estirar al rival y ofrecer una salida clara cuando el partido se rompe. Adama es un extremo de desborde y potencia, especialmente útil en escenarios abiertos, cuando la defensa rival queda expuesta y el equipo necesita ganar metros sin demasiadas combinaciones.

Las grandes cifras goleadoras de Jarrod Bowen podrían ser insuficientes para ir convocado a la Eurocopa / EFE

Su llegada también amplía las opciones en una plantilla corta de efectivos en banda. Hasta ahora, los londinenses solo contaban con dos extremos naturales, el neerlandés Crysencio Summerville y Jarrod Bowen. En un equipo que lucha por salir del descenso, disponer de un futbolista capaz de cambiar el ritmo de los partidos puede resultar decisivo, más aún teniendo en cuenta que los hammers cuentan con rematadores de nivel en el área como Taty Castellanos, Pablo o Callum Wilson, autor de 93 goles en Premier.

Mes intenso en las oficinas "hammers"

La operación se cierra en la recta final del mercado de invierno, en un momento de máxima presión para el club londinense. En las oficinas del West Ham se ha trabajado a contrarreloj después de un arranque de temporada muy negativo, que empezó con Graham Potter en el banquillo. Mes y medio después del inicio del curso, la racha de malos resultados llevó al club a destituir al técnico inglés y a apostar por Nuno Espírito Santo como nuevo entrenador.

La mala planificación del mercado de verano ha forzado al club a acudir con fuerza al mercado invernal. En cuanto a incorporaciones, el West Ham ha sumado a Paco Jémez como ayudante de Nuno, a Taty Castellanos, procedente de la Lazio por 29 millones de euros, a Pablo, del Gil Vicente por 23 millones, y a Keiber Lamadrid, llegado desde el Deportivo La Guaira, a los que se une ahora Adama Traoré.

En paralelo, el técnico portugués se ha visto obligado a realizar una profunda reestructuración de la plantilla. Han salido Füllkrug, cedido al Milan en busca de minutos que le aseguren un billete con la selección alemana de cara al Mundial de este verano; Luis Guilherme, traspasado al Sporting de Lisboa por 14 millones; Andrew Irving, rumbo al Sparta de Praga; y Guido Rodríguez, que ha firmado por el Valencia.

Además, en las últimas horas el club ultima la venta de su gran estrella, Lucas Paquetá, al Flamengo brasileño por 40 millones de euros, una operación que terminaría de marcar un mercado de invierno intenso y decisivo para el futuro inmediato del West Ham.