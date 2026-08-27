El Nottingham Forest realiza el fichaje más caro de su historia... ¡Por un delantero que marcó solo un gol en Premier!

La Premier League se ha consolidado como la mejor liga del mundo gracias a su capacidad económica, exageradamente superior a la de las demás ligas. En Inglaterra, hasta los recién ascendidos realizan fichajes por altas cantidades de dinero. En algunas ocasiones, el desembolso de dinero realizado es lógico, mientras que en otras el precio final de la operación es cuanto menos cuestionable.

Este último caso se ha producido con la operación de Liam Delap, nuevo delantero del Nottingham Forest por el que han pagado 52,5 millones de euros al Chelsea. A día de hoy, este es el fichaje más caro de la historia del club. Estas cifras son habituales en Premier, aunque en este caso ha sido bastante sorprendente: la temporada pasada del delantero inglés no termina de justificar el desembolso.

Liam Delap llegó en junio del año pasado al Chelsea tras haber firmado una buena temporada con el Ipswich Town: pese al descenso de su equipo, el delantero centro anotó 12 goles en Premier League. El equipo londinense pagó 35,5 millones de euros por él y se incorporó rápidamente para poder disputar el Mundial de Clubes, competición en la que dio una asistencia en su debut, marcó un gol en el último partido de la fase de grupos y terminó ganando el torneo.

Delap no llegaba al Chelsea para ser la estrella del equipo, pero sin dudas se esperaba algo más por su parte: su primer gol en la temporada 25/26 no llegó hasta el 25 de noviembre, cuando marcó el tercer y definitivo tanto en la victoria de su equipo en Champions contra el Barça.

El segundo, y primero en Premier League, llegó el 7 de enero en una derrota contra el Fulham. Y hasta aquí el conteo goleador de Liam Delap con el Chelsea. Su última aportación numérica en un partido con los 'Blues' fue un hat-trick de asistencias en un partido de FA Cup contra el Hull City.

Delap pone fin a su etapa en el Chelsea tras 47 partidos en los que ha firmado 3 goles y 4 asistencias. Con estos números, sorprende no solo que el Nottingham esté dispuesto a pagar una cantidad tan alta por él, sino también que el club londinense termine sacando 17 millones de euros de beneficio.

El Nottingham Forest confía en que Delap pueda volver a mostrar el olfato goleador que demostró en su etapa en el Ipswich Town, en una temporada en la que buscan volver a jugar competiciones europeas, algo que ya hicieron la pasada campaña al llegar hasta las semifinales de la Europa League.