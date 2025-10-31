Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Nottingham Forest - Manchester United: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Ronald Goncalves

Nottingham Forest y Manchester United se enfrentan este sábado 1 de noviembre en City Ground en el partido de la Jornada 10 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Nottingham Forest - Manchester United y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Sean Dyche llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Bournemouth (2-0), perdido ante el Newcastle (2-0), perdido ante el Sunderland (1-0) y empatado con el Burnley (1-1), de manera que se ubica en el decimoctavo puesto de la tabla con 5 puntos y -12 en el diferencial de goles.

Amorim cobra facturas pendientes

Por su parte, los comandados por Rúben Amorim registraron una victoria contra el Brighton (4-2), una victoria contra el Liverpool (2-1), una victoria contra el Sunderland (2-0) y una derrota frente al Brentford (3-1), por lo que se ubican en el lugar número 6 de la clasificación con 16 puntos y +1 en el diferencial de goles.

En las próximas jornadas, el Nottingham Forest se estará enfrentando al Leeds y al Liverpool, mientras que el Manchester United se topará con Tottenham y Everton.

HORARIO DEL NOTTINGHAM FOREST - MANCHESTER UNITED DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Nottingham Forest y Manchester United, correspondiente a la Jornada 10 de la Premier League, se disputa este sábado 1 de noviembre a las 16:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL NOTTINGHAM FOREST - MANCHESTER UNITED DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Nottingham Forest y Manchester United se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

