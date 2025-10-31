PREMIER
Nottingham Forest - Manchester United: Horario y dónde ver el partido de Premier League
A qué hora y dónde ver el Nottingham Forest - Manchester United de Premier League
Nottingham Forest y Manchester United se enfrentan este sábado 1 de noviembre en City Ground en el partido de la Jornada 10 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Nottingham Forest - Manchester United y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Sean Dyche llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Bournemouth (2-0), perdido ante el Newcastle (2-0), perdido ante el Sunderland (1-0) y empatado con el Burnley (1-1), de manera que se ubica en el decimoctavo puesto de la tabla con 5 puntos y -12 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Rúben Amorim registraron una victoria contra el Brighton (4-2), una victoria contra el Liverpool (2-1), una victoria contra el Sunderland (2-0) y una derrota frente al Brentford (3-1), por lo que se ubican en el lugar número 6 de la clasificación con 16 puntos y +1 en el diferencial de goles.
En las próximas jornadas, el Nottingham Forest se estará enfrentando al Leeds y al Liverpool, mientras que el Manchester United se topará con Tottenham y Everton.
HORARIO DEL NOTTINGHAM FOREST - MANCHESTER UNITED DE LA PREMIER LEAGUE
El partido entre Nottingham Forest y Manchester United, correspondiente a la Jornada 10 de la Premier League, se disputa este sábado 1 de noviembre a las 16:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL NOTTINGHAM FOREST - MANCHESTER UNITED DE LA PREMIER LEAGUE
En España, el partido de Premier League entre Nottingham Forest y Manchester United se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
- Haaland puede irse al final de esta temporada
- Distanciamiento entre Xabi y el vestuario: 'Se cree Pep Guardiola
- El pivote de futuro del Barça al que llama Flick ante la baja de Pedri
- Intentan secuestrar al futbolista Andrei Mostovói y deja inconscientes a los delincuentes
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
- Lamine Yamal se pronuncia sobre una posible infidelidad a Nicki Nicole
- El Dr. Barastegui, traumatólogo, sobre la lesión de Pedri: 'Con el bíceps femoral hay un componente de recaída que hay que cuidar
- Milos Sarcev, exculturista y entrenador experto en fitness, sobre Joan Pradells: 'Tienes todas las razones para hacerlo