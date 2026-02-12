El Nottingham Forest despide a Dyche para batir un histórico récord negativo en la Premier League

La Premier League vive un auténtico terremoto en los banquillos. Thomas Frank fue despedido del Tottenham hace tan solo 24 horas y, menos de un día después, fue el Nottingham Forest quien comunicó la rescisión de su técnico Sean Dyche, convirtiéndose en una auténtica trituradora de entrenadores.

Lo hizo a primera hora de la madrugada, después del empate a cero cosechado frente a los Wolves, colistas de la competición inglesa, en un resultado que deja a los 'Tricky Trees' decimoséptimos tan solo tres puntos por encima de la zona roja.

NOTTINGHAM (United Kingdom), 23/10/2025.- Forest manager Sean Dyche applauds fans before the UEFA Europa League league phase match between Nottingham Forest and FC Porto, in Nottingham, Britain, 23 October 2025. (Reino Unido) EFE/EPA/TIM KEETON / TIM KEETON / EFE

La decisión llegó de la mano de Evangelos Marinakis, dueño del Nottingham Forest que presenció el encuentro de su equipo (dispararon a portería sin éxito en 35 ocasiones) y que fulminó al entrenador horas después del pinchazo para terminar batiendo un récord histórico en la Premier League.

"El Nottingham Forest Football Club puede confirmar que Sean Dyche ha sido relevado de sus funciones como entrenador del primer equipo", arrancaba el comunicado de la entidad británica.

"Agradecemos a Sean y a su equipo su esfuerzo durante su tiempo en el Club y les deseamos mucha suerte en el futuro. No haremos más comentarios por el momento", sentenciaba el club, que todavía no ha anunciado su relevo.

Cuatro entrenadores en una temporada

El despido de Sean Dyche se une al adiós de Nuno Espírito Santo el 9 de septiembre (por discrepancias con la directiva) y al de Ange Postecoglou el pasado 19 de octubre (por mal rendimiento deportivo), por lo que se convierte en el tercer entrenador destituido en la misma temporada para batir un récord histórico en Inglaterra.

Y es que ningún equipo en la historia de la Premier League había tenido cuatro entrenadores en una misma campaña, algo que sí sucederá en el Nottingham Forest cuando anuncie en las próximas horas al sucesor de Dyche, con Vitor Pereira como posible candidato, precisamente el técnico que fue despedido de los Wolves en noviembre por malos resultados.