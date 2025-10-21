El Nottingham Forest contrata a Sean Dyche

El Nottingham Forest comunicó este martes la contratación de Sean Dyche como su nuevo técnico tras el despido de Ange Postecoglou.

Dyche será el tercer técnico de los 'Tricky Trees' esta temporada tras el propio Postecoglou, despedido al no conseguir ninguna victoria en ocho encuentros, y Nuno Espirito Santo, que se fue tras discrepancias con la directiva, pese a haber logrado los mejores resultados del equipo en varias décadas y clasificarlos para Europa.

El Forest se ha decantado por Dyche, pese a los rumores que relacionaban a Roberto Mancini con el cargo y le ha entregado un contrato de un año y medio, hasta 2027.

Dyche vuelve a la Premier League tras sus últimas aventuras con el Burnley, en el que estuvo una década, y el Everton, al que entrenó entre enero de 2023 y enero de 2025.

El Forest, que solo ha ganado un partido en Premier League este curso, es decimoctavo en la tabla, con cinco puntos, a dos de las posiciones de salvación. Ya han sido eliminados de la Copa de la Liga y en la Europa League tienen un punto tras empatar contra el Real Betis y perder contra el Midtjylland danés.