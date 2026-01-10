Norman Foster, sobre el innovador estadio del Manchester United: "Si este es el club más grande del mundo, debe tener un estadio digno de ello”

El Manchester United está planeando un ambicioso proyecto para reemplazar el histórico Old Trafford por un “Nuevo Trafford”, un estadio ultramoderno con capacidad para 100.000 espectadores, diseñado por Foster + Partners, que será el más grande del Reino Unido y se espera que esté listo entre 2030 y 2031. La inversión será millonaria y el objetivo es redefinir la experiencia de los aficionados y el entorno urbano que lo rodea.

El nuevo estadio se construirá junto al actual Old Trafford, que posteriormente será demolido, con la intención de preservar la esencia del lugar. En la actualidad, el Teatro de los Sueños es el segundo estadio más grande de Inglaterra en cuanto a capacidad. El primero es Wembley, con 90.000 espectadores. En el caso de Old Trafford, su aforo es de 74.197 personas.

El conjunto red devil atraviesa un momento complicado en el proyecto deportivo. Recientemente, Amorim ha sido destituido de los banquillos y el club ya mantiene conversaciones con Ole Gunnar Solskjaer, quien ya dirigió al equipo entre 2018 y 2021.

El proyecto de 'la nueva casa'

Pero más allá de lo que hace estrictamente al terreno de juego, el Manchester United sigue teniendo motivos de ilusión. Se encamina hacia un cambio histórico con la despedida de su emblemático estadio. Old Trafford, que abrió sus puertas en 1910 y ha sido testigo de más de un siglo de fútbol, será derribado para construir un recinto completamente nuevo. Esta decisión simboliza el cierre de una etapa legendaria y la apertura de un ciclo marcado por la modernidad y la ambición.

El nuevo estadio será obra de Norman Foster, uno de los arquitectos británicos más reconocidos a nivel mundial. La inversión prevista ronda los 2.400 millones de euros y permitirá al club contar con el estadio de mayor capacidad del Reino Unido. El proyecto no solo busca mejorar las instalaciones deportivas, sino también redefinir la identidad del club de cara al futuro.

Sir Jim Ratcliffe, copropietario del Manchester United, confirmó oficialmente el plan y dejó clara la magnitud del objetivo. Según explicó, un club que aspira a liderar el fútbol mundial debe disponer de un estadio acorde a su estatus. Además, recalcó que la iniciativa no dependerá de ayudas estatales, aunque sí pretende convertirse en el eje de la regeneración del sur de Manchester.

El estudio Foster + Partners ha concebido un diseño vanguardista que combina impacto visual y compromiso ambiental. Tres grandes mástiles de 200 metros sostendrán una cubierta ligera que evocará el tridente del escudo del club. Esta estructura protegerá tanto las gradas como una enorme plaza pública, pensada para integrarse en la vida urbana.

La cubierta tendrá también una función ecológica, ya que incorporará sistemas para generar energía solar y recolectar agua de lluvia. Desde el punto de vista estético, el estadio aspira a convertirse en un nuevo icono reconocible en el perfil urbano de Manchester, visible incluso desde zonas alejadas de la ciudad.

Mejor accesibilidad

En el apartado técnico, uno de los aspectos más innovadores será el uso de piezas prefabricadas que llegarán al recinto a través del Manchester Ship Canal. Esta estrategia permitirá reducir los tiempos de obra y, al mismo tiempo, recuperar el valor histórico de una infraestructura industrial clave para la región.

Más allá del fútbol, el proyecto dará lugar a un nuevo distrito urbano con zonas verdes, viviendas, áreas peatonales y una estación de tren que facilitará el acceso al estadio. Las autoridades locales ven la iniciativa como un motor económico y social para el norte de Inglaterra, con la vista puesta en inaugurar el nuevo “New Trafford” en el año 2031.