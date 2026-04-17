Noni Madueke, duda para la 'final' de la Premier entre Arsenal y Manchester City

Todas las dudas generadas con el Arsenal en las últimas semanas se esfumaron de un plumazo este miércoles, cuando los de Mikel Arteta se consolidaron como uno de los cuatro mejores equipos de Europa. Los 'gunners' superaron al Sporting CP para acceder a su segunda semifinal de Champions consecutiva.

Una victoria que no solo le permite volver a luchar por una final, sino que supone un auténtico subidón de moral de cara al trascendental duelo frente al Manchester City del domingo. Eso sí, Arteta se llevó un duro peaje entre tanta alegría, porque Noni Madueke se retiró lesionado y todo apunta a que será baja frente a los de Pep Guardiola.

El futbolista británico sufrió un fuerte choque con Pedro Gonçalves pasada la hora de partido y se quedó tendido sobre el terreno de juego, con claras muestras de dolor. Tras ser atendido por los servicios médicos del Arsenal, Madueke tuvo que ser sustituido por el jovencísimo Max Dowman.

Las cámaras reflejaron su cara de pocos amigos mientras se retiraba del campo para sentarse en el banquillo -allí sí sonrió junto a sus compañeros- e incluso se le vio marcharse posteriormente por el túnel de vestuarios del Emirates Stadium cojeando y visiblemente dolorido. "No lo sé, fue algo en su rodilla, así que tuvimos que sacarlo, así que no lo sé", dijo Mikel Arteta tras el partido de Champions.

El extremo de 24 años cayó lesionado tan solo unas semanas después de sufrir molestias durante el amistoso entre Inglaterra y Uruguay del último parón de selecciones. Por aquel entonces, Madueke abandonó Wembley con una rodillera, aunque eso no le impidió disputar el siguiente partido del Arsenal, su eliminación de la FA Cup frente al Southampton de la Championship.

En esta ocasión, el miedo sí parece apoderarse del Emirates Stadium y de Mikel Arteta, que ya centra sus miradas en el partido del próximo domingo -la batalla por el título de la Premier League- frente al Manchester City, duelo que podría hacer saltar por los aires la superioridad que el Arsenal ha ido mostrando durante toda la temporada en la competición británica.

Porque la posible ausencia de Madueke supondría un auténtico mazazo para el técnico donostiarra, que ya cuenta con varias bajas y con la duda de Saka para viajar al Etihad Stadium. El extremo zurdo es una de las piezas clave en el esquema 'gunner', titular en la gran mayoría de partidos importantes. Noni ha disputado esta temporada un total de 35 encuentros, aportando siete goles (dos en Premier, tres en Champions y dos en FA Cup) y cuatro asistencias.

Unas cifras que han permitido transformar las críticas en aplausos. En ese sentido, Madueke aterrizó en el Emirates el pasado verano a cambio de unos 60 millones de euros, en un fichaje que la afición 'gunner' criticó por su alto precio y por su procedencia, un Chelsea que se está convirtiendo en los últimos años en la principal fuente de fichajes 'gunners'.

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En caso de no estar disponible Madueke, la alternativa de Arteta para el carril diestro ante el Manchester City tiene tan solo 16 años. Max Dowman ha cumplido con creces en las oportunidades que le ha ido dando el técnico y se erige como la alternativa de cara al partido más importante de la temporada hasta el momento. Modificar la posición de Gabriel Jesus o Martinelli sería otra opción.