Nketiah acaba 'in-extremis' con el invicto del Liverpool

El Liverpool sucumbió en Londres en un partido gris ante el Crystal Palace (2-1). Los locales fueron muy superiores en la primera mitad y aguantaron bien la segunda en defensa, pero un gol de Chiesa a falta de escasos minutos para el final puso un empate que parecía definitivo. Hasta que llegó Nketiah, que batió a Alisson por abajo en la última jugada del encuentro.

El partido tenía morbo. Y es que los londinenses vencieron al Liverpool el mes pasado en la final de la Community Shield. Un triunfo que se efectuó en la tanda de penaltis y que dejó a los 'reds' sin el primer trofeo de la temporada. Sin embargo, los de Slot no mostraron sed de venganza, sino que el Crystal Palace demostró que es capaz de incomodar y dominar al actual campeón de la Premier.

El Liverpool empezó con posesiones largas, pero sin encontrar espacios ni superar líneas. Los locales esperaban en su campo sin problemas, saliendo al contraataque y haciendo mucho daño con sus extremos. En una de ellas, llegó el córner que supondría el primer gol del partido. Sarr remató un balón dentro del área pequeña tras un despeje de Gravenberch que quedó muerto en el peor sitio.

El Selhurst Park se vino arriba con el tanto de su equipo, que no levantó el pie del acelerador e intentó aprovechar el momento de duda de su rival. Fue Alisson quien sostuvo al Liverpool con dos paradas impresionantes, la primera a Yeremy Pino tras un tiro potente a ras de suelo que fue pegado al palo, y después a Muñoz, que pilló a contrapié al portero brasileño.

La primera media hora del Crystal Palace fue excelente, excepto en la efectividad. Los londinenses pudieron poner una ventaja de dos o tres goles a favor, pero dejaron con vida a un Liverpool que evidentemente fue creciendo en el encuentro. Los últimos minutos del primer tiempo fueron de dominio 'red', que tuvo en la cabeza de Konaté el empate, pero el remate se fue por la derecha de la portería.

Federico Chiesa empató el partido / X

En la segunda parte, el planteamiento de ambos equipos fue similar, pero el Liverpool no daba opción al Crytal Palace en los contraataques. La entrada de Cody Gakpo en lugar de Bradley cambió el juego de los visitantes, que encerraron a los londinenses en su área. Henderson salvó la primera clara de Florian Wirtz, que aprovechó un gran centro de Szoboslai.

Final frenético

También tuvo varios intentos Isak, que empezó como titular en el centro del ataque red. Aun así, ninguna oportunidad fue del todo clara ni forzó a Henderson a exprimirse al máximo. Los minutos iban pasando y los de Slot llegaban al área con cierta regularidad, pero los intentos eran más desde fuera del área, con varios de ellos rechazados por la defensa local.

Cuando parecía que el marcador no se iba a mover, llegó la estacada de los líderes. Tras un despeje fallido de Richards, Chiesa fusiló dentro del área a Henderson y puso el empate a falta de cuatro minutos para el descuento. El VAR revisó el gol por una posible mano previa de Salah, pero finalmente concedió la jugada. Cuando todo parecía acabado, en el minuto 97, llegó Nketiah para aprovechar una prologanción de cabeza tras un saque de banda y dar la victoria a su equipo, que dormirá como segundo si no gana el Tottenham.