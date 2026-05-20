Nigel Winterburn, exjugador del Arsenal, sobre Mikel Arteta: "Es fácil criticar, pero cuando ves la disciplina empiezas a valorarlo"

El Arsenal vuelve a reinar en Inglaterra. El equipo liderado por Mikel Arteta ha conquistado la Premier League 22 años después del último título, y la afición 'gunner' se rinde al técnico español.

En este sentido, Nigel Winterburn, el quinto jugador con más partidos en la historia del Arsenal, comentó en una entrevista con 'Flashscore' el impacto del entrenador. "A menos que hayas jugado o apoyado a un equipo tan bien organizado, es fácil criticar, pero cuando ves la disciplina de la línea defensiva y cómo todo el equipo trabaja para el compañero, empiezas a valorarlo. A veces, el trabajo defensivo es tan impresionante como el ofensivo, pero suele pasar desapercibido porque la gente espera goles y espectáculo, no organización", decía. "El Arsenal ha sido muy sólido esta temporada, superorganizado".

Además, el exjugador, que durante su carrera como 'gunner' levantó trofeos con George Graham y Arsène Wenger, alabó el trabajo a balón parado, muy criticado por los rivales del Arsenal esta temporada: "Mira, las jugadas a balón parado siempre han sido una parte crucial del fútbol. Yo las llamo casi 'goles baratos' porque, si eres tan bueno en ellas, sometes al rival a una presión enorme. Pero la organización puede ser la diferencia clave ahora. Sin duda, esta es la plantilla más fuerte que han tenido el Arsenal y Arteta".

"Creo que se parece más al de George Graham: organización, disciplina y un gran énfasis en la defensa. Con Arsène Wenger, él confió en la defensa que heredó, luego añadió talento en el centro del campo y en ataque, y jugaba de forma más abierta y directa, a veces arriesgando más que este equipo actual. El planteamiento de Arteta tiene más de ese estilo de Graham. Organizado y quizá menos dispuesto a arriesgar que los equipos más expresivos de Wenger", comparó el Arsenal de Graham y Wenger con el de Arteta.

Winterburn, con el Arsenal, luchando el balón en un partido de la Copa de la UEFA con Turu Flores, del Deportivo de la Coruña / EFE

En cuanto a compañeros que le hubiera gustado ver en el Arsenal actual, Winterburn afirmó que le hubiera "encantado ver a Henry o Bergkamp en este equipo. De los de hoy, Saka destaca mucho. Seguir su evolución ha sido un placer. Declan Rice ha sido un auténtico motor, y los dos centrales han estado muy sólidos. Hay varios con los que habría disfrutado jugando, pero no cambiaría a mis antiguos compañeros porque su ambición por el éxito es lo que los hacía diferentes".

De otros jugadores actuales, Winterburn destacó al portero español David Raya: "Impresionante, un parador de primer nivel. No ha sido perfecto; ha cometido algún error puntual, pero lo que buscas en un portero es que mande en su área y dé confianza a la defensa. Lo más importante con Raya es que, como David Seaman, realiza paradas decisivas en los momentos clave, cuando realmente importa. Eso es lo que quieres de tu portero en partidos igualados y cruciales, no cuando ya vas ganando 3-0. En general, su temporada ha sido sensacional".

Ahora, el Arsenal afronta la final de la Champions League en Budapest. El deseado trofeo que aún falta en sus vitrinas.

Noticias relacionadas

"La temporada pasada, el PSG llegó en su mejor momento a las eliminatorias, pero les ganamos con claridad en la fase de grupos. Las semifinales fueron muy igualadas entre ambos. Este año, espero otro duelo muy parejo. El Arsenal debe estar al máximo nivel defensivo para contener el peligro ofensivo del PSG. Pero si el Arsenal logra recuperar el balón arriba, puede incomodar mucho al PSG en defensa. La última vez que jugamos contra ellos, Donnarumma tuvo que hacer varias paradas espectaculares para salvarles. El Arsenal debe defender a la perfección y, cuando tenga ocasiones ante la defensa del PSG, aprovecharlas con velocidad y potencia. Creo que será una final muy igualada", dijo Winterburn al respecto.