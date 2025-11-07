Nico, el talento ‘made in La Masia’ que brilla con Guardiola

Las sonrisas han regresado al Manchester City. El equipo 'skyblue' se está reencontrando esta campaña con su mejor versión tras un curso pasado muy decepcionante. Todavía es pronto, pero todo apunta a que Pep Guardiola está construyendo de nuevo un equipo que va a ser capaz de competir por todos los títulos hasta el final de temporada.

Si nos centramos en los grandes nombres de este 'nuevo' City hay que resaltar, evidentemente, a Erling Haaland que sigue imparable de cara a portería. Hasta la fecha, el delantero noruego ya ha anotado 18 goles en 14 partidos, sigue batiendo todo tipo de récords con la camiseta 'skyblue'. Pero el fútbol va mucho más allá de los goles...

En la mejora del Manchester City en los últimos partidos, hay que destacar la figura de Nico González. El centrocampista gallego dio continuidad a su buen estado de forma con una enorme actuación en Champions contra el Borussia Dortmund. Con la baja de Rodri, el exazulgrana está siendo capaz de dar un paso adelante este curso.

Ante el equipo alemán, Nico fue trascendental en el juego 'citizen' y completó 64 pases, 5 de ellos en el último tercio del campo. Asimismo, evidenció su gran capacidad para recuperar balones (10) y ganar duelos, tanto terrestre (5) como en el juego aéreo (2). Es un todocampista con un talento diferencial, que aporta en la salida y distribución del balón pero también en la presión y las tareas defensivas.

Nico González, en acción contra el Borussia Dortmund / ADAM VAUGHAN

Nico aterrizó en el pasado mercado de invierno en el City por cerca de 60 millones de euros. Llegaba tras brillar en su etapa en el Porto, pero su adaptación ha sido paulatina hasta convertirse en un futbolista clave en el equipo 'skyblue'. Fue el propio Pep Guardiola quien definió a centrocampista español como "fundamental para nosotros".

"Se mueve muchísimo mejor en las posiciones adecuadas, es mucho más inteligente y consciente de los espacios libres. Es muy joven, un chico encantador. Estoy muy contento porque este tipo de futbolistas, tan fáciles de entrenar", agregó el técnico de Santpedor consciente de la evolución de Nico en los últimos partidos con la camiseta 'citizen'.

Está por ver el papel de Nico cuando Rodri se recupere por compelto de sus problemas físicos, pero por el momento está siendo importante para el City de Guardiola. Como es habitual, el entrenador catalán está sabiendo pulir todo el talento del mediocampista gallego.

Vuelve a ser ese jugador que enamoró a los culés cuando tan solo daba sus primeros pasos en el primer equipo del Barça. 'Made in La Masia', Nico empieza a ser ese jugador que prometía y, en parte, gracias a otros exazulgrana como Guardiola. Todo queda en casa.