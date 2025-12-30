Nico González se sincera sobre su primer pensamiento al llegar al Manchester City: "No sabía si sería capaz de jugar a ese nivel"

Nico González se formó en la cantera del FC Barcelona, pero no llegó a triunfar en el primer equipo. El catalán jugó una temporada como cedido en el Valencia para más adelante cerrar su traspaso al FC Porto, donde explotó todo su potencial. Gracias a su buen hacer en Portugal, el Manchester City de Pep Guardiola se fijó en él en el mercado de invierno de 2025 para sustituir la larga baja por lesión de Rodri, reciente Balón de Oro. El cuadro 'sky blue' invirtió 60 millones de euros en él.

En el programa Premier Corner de DAZN, el centrocampista se abrió para explicar sus sensaciones al llegar a Manchester y analizó con perspectiva su camino hasta consolidarse en el City, empezando en La Masia, donde llegó con apenas 11 años.

“Ahí es cuando empiezas a ver que esto es algo mucho más profesional y mucho más exigente. Fue muy sacrificado, pero también lo disfruté muchísimo, aprendí mucho durante esos años”, recuerda Nico sobre su etapa de formación. “En un sitio como Barcelona hay mucho ruido alrededor y no te queda otra que madurar”.

Aun así, el paso más grande que recuerda fue su llegada a la Premier League: “El nivel de los jugadores, sobre todo. Estar en un club en el que ves que tienes que trabajar y mejorar mucho para estar al nivel de los otros te llama mucho la atención. A veces lo comentaba con mi mujer y le decía que eran tan buenos que no sabía si sería capaz de jugar a ese nivel”.

“Dentro del campo la exigencia sí que noté que era diferente", añadía. "Estoy muy contento con todo lo que hice la temporada pasada y, sobre todo, esta sí que di un salto claro desde el primer partido, incluso desde la pretemporada. Esta temporada está siendo para mí la mejor y estoy muy satisfecho”.

En la liga inglesa, la velocidad del juego fue uno de los mayores retos a los que se tuvo que enfrentar. “Llegaba y no estaba acostumbrado a que el balón fuese tan rápido”, admitía. “Ahora veo vídeos del año pasado y comparo con los de este y digo: sí, he sido capaz de adaptarme y de jugar a este nivel. Es increíble”.

Además, Nico destacó la figura de su entrenador, Pep Guardiola: “Te exige mucho, pero cuando empiezas a hacer bien lo que te pide, el fútbol parece más fácil. Antes había balones que pensabas que se te podían complicar y ahora ves las cosas más claras y juegas casi de memoria”.

Finalmente, Nico habló de sus referentes. Por su posición, no podía faltar el nombre del ex del Barça Sergio Busquets, con quien coincidió en el Camp Nou: “Es un ejemplo en todos los sentidos, como jugador, como compañero, como líder y como persona”.