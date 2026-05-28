Nico González, tras los pasos de Guardiola

La etapa más gloriosa de la historia reciente del Manchester City ya ha puesto punto y final. Pep Guardiola deja el banquillo citizen pone fin a una década irrepetible en el Etihad Stadium, marcada por títulos, dominio absoluto en Inglaterra y la conquista de la primera Champions League de la historia del club. La salida del técnico catalán abre ahora un nuevo escenario en el City, que ya trabaja en la planificación de la próxima era y tiene a Enzo Maresca como principal candidato para ocupar el banquillo inglés.

El técnico italiano, que ya formó parte del cuerpo técnico de Guardiola y dirigió al filial citizen antes de iniciar su aventura en Leicester y Chelsea, aparece como el elegido para liderar el nuevo proyecto del Manchester City. Diversas informaciones en Inglaterra aseguran incluso que ya existiría un acuerdo para que Maresca tome las riendas del equipo una vez se haga efectiva la salida de Guardiola.

Nico González, jugador del Manchester City / EFE

La llegada de un nuevo entrenador podría abrir inevitablemente una etapa de cambios profundos en la plantilla. El Manchester City afrontaría una reconstrucción parcial tras muchos años compitiendo bajo la misma idea futbolística y algunos jugadores importantes podrían valorar nuevos retos lejos de la Premier League. El cambio de ciclo no solo afectaría al banquillo, sino también a varias piezas del vestuario citizen.

En este escenario aparece el nombre de Nico González. Según informa 'The Times', el centrocampista español podría ser uno de los futbolistas que abandonen el club tras la marcha de Guardiola, principal valedor de su incorporación y uno de los técnicos que más confianza depositó en él desde su llegada al Etihad.

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El exjugador del Barça aterrizó en Manchester como una apuesta de presente y futuro para reforzar el centro del campo citizen gracias a su capacidad física, criterio con balón y versatilidad táctica. Sin embargo, el posible cambio de entrenador podría modificar completamente el panorama para el mediocentro gallego, que tendría pretendientes importantes en el mercado europeo.

Nico sigue contando con cartel tanto en LaLiga como en otros grandes campeonatos y no se descarta que el próximo verano pueda estudiar una salida si entiende que perderá protagonismo en el nuevo proyecto liderado por Maresca. Su situación, de momento, está vinculada directamente a la resolución definitiva del banquillo del City y a las decisiones que adopte la futura dirección deportiva del conjunto inglés.

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La revolución en el Manchester City apenas acaba de empezar y el nombre de Nico González ya aparece entre los posibles protagonistas del nuevo mercado citizen.