Nico González despierta ilusión en el City

Nico González ya es 'citizen'. El centrocampista gallego ha sido presentado como nuevo jugador del Manchester City después de que el club inglés pagara cerca de 60 millones de euros por su fichaje. Un refuerzo de lujo para Guardiola, que necesitaba a una pieza para su centro del campo tras la lesión de Rodri.

Las primeras palabras de Nico como futbolista del City han desprendido ilusión y ambición a partes iguales. "Es genial y se siente increíble estar aquí y finalmente tener la oportunidad de jugar para un equipo tan bueno. Estoy muy emocionado por comenzar lo antes posible", indicó en declaraciones a los medios del club.

"Cuando un equipo como el Manchester City te quiere, el mejor equipo de los últimos 10 años, no te queda otra opción que venir. Fue muy fácil querer venir aquí. Tengo muchas ganas de conocer a los jugadores y ver el gran nivel que tienen. Son los mejores jugadores del mundo, así que quiero ver lo bueno que soy y esforzarme", agregó.

El exjugador del Barça también ha tenido buenas palabras para Guardiola: "Obviamente, trabajar con Pep será increíble. Todos con los que he hablado de él siempre hablan muy bien y con él creo que puedo alcanzar mi máximo potencial y convertirme en el mejor jugador que pueda ser".

LA AYUDA DE SU PADRE

Nico ha confesado que una de las personas que le ha ayudado a tomar la decisión de firmar por el club 'skyblue' ha sido su padre Fran, exjugador del Deportivo, que estuvo en el City como técnico ayudante en un equipo de la cantera. "Estuvo dos años aquí, por eso siempre me recomendaba que si tenía la oportunidad viniera. Siempre habla muy bien de Manchester, de la ciudad y, obviamente, del equipo. Me dijo que me lo pasaría muy bien aquí y que sería muy feliz. Le encantaba vivir aquí e incluso estuve de visita una vez y me gustó mucho la ciudad", señaló.

Por último, Nico ha lanzado un mensaje para los aficionados del City: "Sólo quiero darles las gracias. Las pocas horas que llevo como jugador del City me he sentido muy bien, muy bien recibido. Espero poder devolverles todo lo que me están dando ahora y que podamos ganar muchos trofeos juntos y disfrutar".