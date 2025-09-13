PREMIER LEAGUE
Nick Woltemade, tras su gran debut con el Newcastle: "No puede ser un día mejor"
El delantero alemán se mostró muy contento tras marcar en su primer encuentro en St James' Park
Llegar y besar el santo. Así se puede resumir el debut de Nick Woltemade con el Newcastle United. El delantero alemán fue el autor del tanto de la victoria, completando un estreno con muy buena nota y el equipo notó considerablemente su presencia en el césped. Tras el encuentro, al igual que durante el mismo, todas las miradas estaban puestas en él y en conocer sus primeras sensaciones. "No puede ser un día mejor", expresó el hombre del partido.
Woltemade, un hombre feliz
"Un gran debut. Ganamos y marqué un gol. Estoy contento por mi gol. Fue un partido difícil, pero bueno", desarrolló el jugador por el que las 'urracas' pagaron 85 millones de euros y que ya ha dado los primeros puntos: "No sabía qué hacer (para celebrarlo). Estaba feliz y miraba las caras de los demás. Marcar un gol es importante para un delantero".
Finalmente, manifestó que "es el lugar adecuado para estar ahora mismo". "Todos estaban muy emocionados por mi debut. Estoy feliz de haberles hecho felices", apuntó.
