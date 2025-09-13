Directo SPORT
PREMIER LEAGUE
Newcastle United-Wolverhamtpon en directo: Resultado, goles y resumen del partido de la Premier League
Ambos equipos buscan su primera victoria en la Premier League
Sergi Bescós I Lázaro
(1-0) 45+
¡Al palo Sandro Tonali! Qué bien lo hizo en el borde del áreal visitante. Tremeno recorte con pierna derecha y gran disparo raso con la izquierda que da en el palo para la fortuna de los Wolves.
(1-0) Min 45+
Consumidos dos de los cinco de añadido. Los locales no tienen mucha prisa ahora, no quieren complicarse la vida antes del descanso.
(1-0) Min 45+
¡5 minutos de añadido!
(1-0) Min 44
¡Gol anulado al Newcastle por fuera de juego de Barnes antes de asistir a Jacob! Susto para los Wolves antes de la media parte.
(1-0) Min 43
2 minutos para llegar al 45. Estamos pendientes del posible tiempo extra.
(1-0) Min 42
¡La ha tenido Jacob Murphy! Tiro durísimo que se le marcha fuera por muy poquito. Buena ocasión para los locales que está claro que quieren ampliar diferencias en el marcador.
(1-0) Min 40
¡Qué bien lo hizo Hugo Bueno por banda derecha con un gran centro con mucho peligro para Gomes que con un buen remate de cabeza casi consigue empatar el partido!
(1-0) Min 38
Hace ya varios minutos que no vemos a los Wolves crear peligro real en el área del Newcastle.
(1-0) Min 35
Toca y toca el Newcastle en busca de espacios. Ahora mismo los locales controlando el partido y jugando mucho tiempo en campo rival.
(1-0) Min 34
No baja el ritmo de juego en esta primera mitad. Está mejor el Newcastle pero no puede dormirse en defensa. Los wolves han demostrado ser capaces de crear transiciones rápidas muy peligrosas que pueden sorprender a los locales.
