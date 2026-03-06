El Newcastle recupera efectivos: "Queremos la gloria de ganar un título"

El Newcastle United tiene un duro calendario. Antes de recibir al FC Barcelona en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, el equipo de Eddie Howe jugará este sábado la quinta ronda de la FA Cup en St. James Park ante el Manchester City de Pep Guardiola.

Para este partido, el entrenador inglés podrá contar con Nick Woltemade, que ha superado el proceso vírico que le hizo perderse el encuentro del miércoles contra el Manchester United. Aun así, los 'Magpies' seguirán con las bajas de Lewis Miley y Tino Livramento, también para el partido ante el Barça. El primero sufrió una lesión de rodilla a finales de enero mientras que el segundo arrastra un problema en los isquiotibiales desde principios de año.

Además de estas dos bajas, Howe tampoco podrá contar con Bruno Guimaraes, que se lesionó a principios de febrero y se perderá todo el cruce contra el Barcelona, Fabian Schär, que fue operado de la rodilla en enero, y Emil Krafth, que también sufrió un problema en la rodilla. Tampoco con Jacob Ramsey, que cumple sanción tras ser expulsado ante el United, y deberá estar muy atento al estado físico de Kieran Trippier, Sandro Tonali y Anthony Gordon, que sufrieron calambres en la parte final del partido entre semana ante los 'red devils'.

"Queremos la gloria de intentar ganar un trofeo", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al partido ante los 'cityzens'. "La mentalidad de los jugadores es la de ganar cada partido. Se me ha criticado por tomarme la copa demasiado serio, especialmente esta temporada, porque la gente ha tenido la sensación que nos ha hecho jugar demasiados partidos. Pero esta es la forma en la que tenemos que representar al club. Tendremos la misma actitud de nuevo. Intentaremos ganar el partido y vamos a ver hacia dónde nos lleva".

"Necesitamos un St. James' Park feroz", añadió Howe sobre el ambiente que espera en su estadio estos próximos dos importantes partidos. "Pero eso se verá reflejado en nuestro lenguaje corporal y en nuestro inicio de partido".

Protestas por los precios de los abonos

Esta misma semana, el club blanquinegro ha anunciado una subida del 5% del precio de los abonos para la próxima temporada en el estadio de Newcastle.

Por ese motivo, el Newcastle United fan advisory board (FAB), el ente que asiste y asesora al equipo directivo del club, ha emitido un comunicado expresando su "decepción" por esta decisión y su queja al club por dicho aumento, por lo que se espera algún tipo de protesta en los alrededores del estadio en víspera de dos de los partidos más importantes de la temporada en St. James Park.