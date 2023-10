El Newcastle piensa en McTominay como recambio de Tonali

Eddie Howe pone sus ojos en el centrocampista escocés del Manchester United como sustituto de Sandro Tonali El italiano, sancionado con 10 meses por las apuestas ilegales no podrá jugar hasta agosto de 2024

Tras hacerse oficial la sanción a Sandro Tonali por diez meses al verse implicado en apuestas deportivas a través de plataformas ilegales, el Newcastle piensa ya en el reemplazo del italiano para su centro del campo. Tonali ha sido pieza clave en el esquema de los Magpies desde su llegada al club inglés a cambio de 52 millones de libras del AC Milan.

Sobre la mesa hay ya varios nombres, pero el que más peso parece haber cogido en las últimas horas es el del centrocampista escocés del Manchester United, Scott McTominay, tasado en 25 millones de euros. A sus 26 años y con contrato hasta 2025 con los Red Devils, no es indiscutible para Erik Ten Hag pese a definirlo como “un jugador con el que siempre puedes contar”.

Aunque hay un interés real del West Ham, el saber que Tonali no podrá volver a los terrenos de juego hasta agosto de 2024, hace que McTominay no vea con malos ojos salir de Old Trafford tras más de diez años y poner rumbo a Newcastle, ya que su presencia en el once junto a Guimaraes estaría más que asegurada.

En caso de no darse la operación, Kalvin Phillips, que ya ha manifestado su deseo de salir del Manchester City en enero, sería el otro candidato a suplir la baja del jugador transalpino.