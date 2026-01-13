En directo
FÚTBOL INTERNACIONAL
Newcastle-Manchester City, sigue en directo el partido de la Carabao Cup, hoy en vivo
Sigue el minuto a minuto de la ida de las semifinales de la Carabao Cup entre Newcastle y Manchester City
Albert Miranda
Sigue el minuto a minuto del Newcastle-Manchester City en SPORT.
EFL Cup | Newcastle - Manchester City | 55' 0-1
Buena jugada de Jéremy Doku por banda izquierda donde el belga desborda, se marcha de su defensor y pone un centro al área pequeña. Foden llega a rozarla y deja a placer a Semenyo.
EFL Cup | Newcastle - Manchester City | 53' 0-1
¡Gooooooooool del Mancheeesteeer City! ¡Semeeeeenyoooooooooo anota su primer con los citizens! ¡El exjugador del Bournmouth adelanta al conjunto de Guardiola!
EFL Cup | Newcastle - Manchester City | 52' 0-0
Primeramente, Wissa remató de una manera poco ortodoxa y la tuvo que sacar en la línea Trafford. El rechace en la frontal, lo cogió Guimaraes y estrelló el disparo en la madera. Vaya doble oportunidad que ha desaprovechado el Newcastle. Puede que lo acabe pagando.
EFL Cup | Newcastle - Manchester City | 51' 0-0
¡DOBLEE OPORTUNIDAD PARA EL NEWCASTLEEEE!
EFL Cup | Newcastle - Manchester City | 50' 0-0
¡A punto de marcaaar le Cityy! Un centro desde la banda derecha donde no parecía peligroso. Le llegó el balón a Gordon que quiso despejar y su semifallo casi entra en la portería.
EFL Cup | Newcastle - Manchester City | 50' 0-0
Parece que durante estos primeros minutos, el City ha salido a dominar el partido y que el Newcastle no tenga espacio para correr.
EFL Cup | Newcastle - Manchester City | 47' 0-0
Durante la primera parte, el Manchester no ha conseguido rematar. Ahora, en estos minutos ya lo ha hecho. Guardiola ha echado bronca a sus jugadores.
EFL Cup | Newcastle - Manchester City | 46' 0-0
¡Arrancaaaa la segunda parteeee en Sant James Park!
EFL Cup | Newcastle - Manchester City | Descanso 0-0
Durante esta primera parte, los dos equipos han salido a tantearse. Niguno quiere arriesgar porque es una semifinal y cualquier error te puede dejar fuera. La ocasión más clara la tuvo Wissa en un centro lateral que recibió en el área pequeña, pero su disparo se marchó arriba.
EFL Cup | Newcastle - Manchester City | 47' 0-0
Con la lesión de Murphy, la primera parte ha acabado en el minuto 47'.
