Newcastle - Manchester City: Horario y dónde ver el partido de semifinales de la EFL Cup

Newcastle y Manchester City se enfrentan este martes 13 de enero en el St. James' Park en el partido de ida de las semifinales de la EFL Cup 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Newcastle - Manchester City y dónde ver el partido en España.

En este sentido, cabe recordar que el combinado dirigido por Eddie Howe llegó a la instancia tras eliminar al Fulham (2-1) en los cuartos de final, al Tottenham (2-0) en la cuarta ronda y al Bradford (4-1) en la tercera.

De igual forma, los comandados por Pep Guardiola lograron arribar a esta sección de la competencia luego de imponerse sobre el Brentford (2-0), el Swansea (3-1) y el Huddersfield Town (2-0), respectivamente.

HORARIO DEL NEWCASTLE - MANCHESTER CITY DE LA EFL CUP

El partido entre Newcastle y Manchester City, correspondiente a la ida de las semifinales de la EFL Cup, se disputa este martes 13 de enero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL NEWCASTLE - MANCHESTER CITY DE LA EFL CUP

En España, el partido de EFL Cup entre Newcastle y Manchester City se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

