PREMIER
Newcastle - Manchester City: Horario y dónde ver el partido de Premier League
A qué hora y dónde ver el Newcastle - Manchester City de Premier League
Newcastle y Manchester City se enfrentan este sábado 22 de noviembre en el St. James' Park en el partido de la Jornada 12 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Newcastle - Manchester City y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Eddie Howe llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Brentford (3-1), perdido ante el West Ham (3-1), derrotado al Fulham (2-1) y perdido ante el Brighton (2-1), de manera que se ubica en el decimocuarto puesto de la tabla con 12 puntos y -3 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Pep Guardiola registraron una victoria sobre el Liverpool (3-0), una victoria sobre el Bournemouth (3-1), una derrota frente al Aston Villa (1-0) y una victoria sobre el Brentford (1-0), por lo que se ubican en el lugar número 2 de la clasificación con 22 puntos y +15 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL NEWCASTLE - MANCHESTER CITY DE LA PREMIER LEAGUE
El partido entre Newcastle y Manchester City, correspondiente a la Jornada 12 de la Premier League, se disputa este sábado 22 de noviembre a las 18:30 (CET) en España.
DÓNDE VER EL NEWCASTLE - MANCHESTER CITY DE LA PREMIER LEAGUE
En España, el partido de Premier League entre Newcastle y Manchester City se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
