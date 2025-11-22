En Directo
PREMIER LEAGUE
Newcastle - Manchester City, en directo: goles, resumen y resultado del partido de la Premier League hoy, en vivo
Sigue en directo el partido de la jornada en la Premier entre el Newcastle y el Manchester City
Sergi Bescós I Lázaro
Última hora en vivo del partido entre Newcastle y Manchester City de Premier League.
Newcastle (0-0) City l Min 37
Lo busca el Newcastle con un saque de esquina por la derecha.
Newcastle (0-0) City l Min 34
¡La ha tenido Haaaland! Gran jugada colectiva de los de Pep por banda derecha. Movimiento fnatástico de O'Reilly que la puso atrás y Haaland se topó con Pope.
Newcastle (0-0) City l Min 33
Disparo de Cherki tras un saque de esquina que se marcha fuera por bastante.
Newcastle (0-0) City l Min 32
Está claro que el Newcastle tiene un problema con el gol. Necesitan muchas oportunidades para marcar un gol los locales. Los de Pep se han salvado 3 veces en esta primera media hora de partido.
Newcastle (0-0) City l Min 30
¡Lo que acaba de fallar Barnes! Ojo a lo que acabamos de ver. Tremendo. Puede ser uno de los grandes errores del año. La ha tenido el Newcastle. Barnes estaba totalmente solo tras el pase de la muerte perfecto de Nick. Se acaba de salvar, de nuevo, el City.
Newcastle (0-0) City l Min 27
Vuelve la presión muy alta del Newcastle. Sufriendo los de Pep que no se pueden dormir atrás.
Newcastle (0-0) City l Min 24
¡Otra veeeeez Donnarumma! ¡La ha tenido Woltemade! Buena transición ofensiva de los locales que terminó con un gran pase de Barnes para Nick que no pudo conseguir el primero del partido.
Newcastle (0-0) City l Min 24
Ahora es el Newcastle quién intentaba tener un ataque largo. Los citizens están muy bien colocados cuando tienen que defender.
Newcastle (0-0) City l Min 22
Toca y toca el City intentando crear espacion en la defensa local...
Newcastle (0-0) City l Min 20
Buscaba la acción individual Doku dentro del área local pero la defensa estuvo muy acertada.
- El Barça vuelve al Spotify Camp Nou, en directo: la previa del partido contra el Athletic Club, en vivo
- Cuatro cambios y una duda de Flick para la vuelta a casa ante el Athletic
- En París ya temen el regreso de Luis Enrique al Barça
- Los locales abren la persiana al retorno del Camp Nou: 'Estos dos años han sido muy duros, bajamos un 70%
- Incógnita Rashford para el Barça-Athletic
- La Premier copia a LaLiga: aprueba el límite salarial... pero rechaza el límite de gasto
- Tebas podría ser destituido como presidente de LaLiga
- La intrahistoria del posible fichaje de Courtois por el Barça: 'Nos lo frenaron