Newcastle - Everton en directo: Partido del rival del Barça en Champions en vivo
Sigue el duelo de la Premier League del Newcastle, rival del Barça en los octavos de la Champions League
Xavier Zapater
Última hora y resultado del Newcaste - Everton de la Premier League.
EL ONCE DEL NEWCASTLE
Así sale el equipo entrenado por Eddie Howe. Los once elegidos que partirán de inicio en el conjunto local, para sacar los tres puntos ante su afición.
Alineación titular del Newcastle:
¡BUENAS TARDES!
¡Bienvenid@s al directo! El Newcastle recibe al Everton en la 28ª jornada de la Premier League. El próximo rival del Barça en los octavos de final de la Champions, que busca una nueva jornada en su liga doméstica.
¡Arrancamos!
