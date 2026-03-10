Newcastle, el equipo de los experimentos

Todas las miradas en el Newcastle se centran en Anthony Gordon, máximo goleador del equipo y jugador más rápido de la Champions League. Con una velocidad punta de 38 kilómetros por hora y diez goles marcados en la competición reina, apunta a ser el jugador más peliagudo al que deberá frenar el Barça. Sin embargo, el equipo de Flick no puede dejarse sorprender por dos experimentos que tienen el sello de Eddie Howe.

El entrenador inglés está cogiendo el gusto a transformar delanteros en centrocampistas y ha vuelto a usar la ‘fórmula Joelinton’ con un fichaje récord que no acaba de funcionar. Un experimento que funcionó tan bien que, a día de hoy, nadie se acuerda de que el brasileño, fichado por las ‘urracas’ en 2019 a cambio de 43,5 millones de euros, procedente del Hoffenheim, era delantero centro. No era moco de pavo: era el traspaso más caro de la historia del club en aquel entonces.

El primer experimento

Joelinton no encajó en el sistema de un Steve Bruce que basaba todo su juego en defender y salir en largo, y las críticas no tardaron en llegar: lo empezaron a catalogar como el peor fichaje en la historia de la Premier League. No fue hasta 2021, con la llegada de Eddie Howe al norte de Inglaterra, cuando empezó a cambiar la situación. Aunque no como nadie esperaría.

Joelinton celebra su gol contra el Qarabag / Adam Vaughan / EFE

Paulatinamente, retrasó su posición al centro del campo. Lo probó de extremo y de mediapunta, hasta que encontró su lugar en el interior. Según comentaron en Inglaterra, fue una decisión que el técnico inglés tomó tras verlo en el día a día. Ahora ya es su realidad. Desde más atrás explota su llegada, ya que sigue siendo determinante de cara al gol (esta temporada suma 6), maximizando cualidades que ocultaba en la punta de lanza.

Joelinton se sentía bien en esa posición y su adaptación fue sorprendente. Muy rápida. Muy natural Bruno Guimaraes — Jugador del Newcastle

“Él (Joelinton) y Eddie (Howe) tuvieron mucha sintonía desde el primer día y a partir de ahí todo comenzó a fluir. Él se sentía bien en esa posición y su adaptación fue sorprendente. Muy rápida. Muy natural”, explicaba Bruno Guimarães, compañero en la sala de máquinas que completa Sandro Tonali.

Howe le ha cogido gusto a transformar jugadores y ha repetido el experimento esta temporada con otro delantero centro, que también costó una pasta: Nick Woltemade. El alemán, procedente del Stuttgart, se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club, como Joelinton seis años antes, al costar 75 millones de euros. Fue el elegido para sustituir a la estrella Alexander Isak, que se marchó al Liverpool a cambio de una barbaridad de dinero, y la llave que desbloqueó dicha operación.

Woltemade, más dudas que certezas

Sin embargo, el internacional alemán, uno de los jugadores que se perdió el último partido contra el Manchester United por el brote vírico que hay en la plantilla, tampoco cayó con buen pie en la Premier League, aunque en un inicio parecía que sí.

Felicito al Stuttgart por haber encontrado un idiota que pagara tanto dinero por Woltemade Karl-Heinz Rummenigge — Leyenda del fútbol alemán

Arrancó siendo importante, marcando goles y asociándose con sus compañeros, pero una larga sequía de cara a puerta despertó duras críticas: “Felicito al Stuttgart por haber encontrado un idiota que pagara tanto dinero por Woltemade”, decía una leyenda de Alemania como Karl-Heinz Rummenigge hace unos meses. Desde su doblete al Chelsea el 20 de diciembre, encadenó 14 partidos sin ver portería hasta el 14 de febrero contra el Aston Villa.

Woltemade, delantero del Newcastle / INSTAGRAM

Desde entonces, Woltemade no ha vuelto a marcar y, como Joelinton hace años, está empezando a retrasar su posición hacia el centro del campo. Anthony Gordon es quien ha ganado peso en el ataque, jugando incluso de ‘9’ en algunos contextos, y el alemán está actuando cada vez más de ‘8’, una posición que parece sentarle bien. De hecho, ha jugado por detrás del delantero en bastantes ocasiones.

El papel que le pido no es diferente a la forma en la que lo usa Alemania Eddie Howe — Entrenador del Newcastle

“El papel que le pido no es diferente a la forma en la que lo usa Alemania. Le piden que juegue en posiciones más retrasadas y que salga de la punta de ataque. No creo que sea un gran cambio y estoy seguro de que Nagelsmann lo verá y dirá: ‘Si le va bien en Newcastle y juega unos minutos, eso ayudará a mi causa’”, comentó sobre su posición.

El duelo contra el Barça, si el virus que afecta a la plantilla ‘magpie’ le da tregua, puede ser una oportunidad de oro para ver qué importancia le da realmente Howe en el equipo y qué nivel es capaz de exhibir en el centro del campo. De momento, otro experimento más del técnico inglés. Ahora solo falta un poco de tiempo para valorarlo.