El Newcastle se entromete en el fichaje de un futurible del Barça

Marcelo Brozovic tiene todas las papeletas de ser uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de fichajes de verano. El jugador del Inter de Milán es uno de los centrocampistas mejores valorados y su situación está siendo seguida muy atentamente por el Barça. Un fichaje al que habría entrado, con fuerza, el Newcastle de la Premier League inglesa, con una oferta superior a la del club azulgrana.

Brozovic, centrocampista de 30 años del Inter de Milán, es uno de los nombres que está valorando el FC Barcelona para reforzar la zona de la medular, a pesar de que la incorporación del futbolista croata al Barça pare cada vez más complicada. El Newcastle entraría en la puja con fuerza. Según informó el Daily Mail, el Newcastle inglés estaría dispuesto a poner sobre la mesa 35 millones de euros.

Se trata de una cifra superior a la que puede realizar el combinado azulgrana, pendientes del 'fair play' financiero. Durante el pasado mercado de fichajes de invierno, se habló de un posible trueque entre Brozovic y Kessie, pero tanto el Barça como el propio futbolista azulgrana no vieron con buenos ojos la operación. Por un lado, el club culer no tenía intención de añadir dinero en el intercambio. Por otro, Kessie no quería cambiar nuevamente de aires tras llegar al Spotify Camp Nou en el pasado verano.

Brozovic tiene la decisión tomada de abandonar el Inter de Milán el próximo verano, pero varios clubes siguen la pista del jugador como el Atlético de Madrid, el PSG, el Chelsea y ahora el Newcastle. Por lo que la operación sería cada vez más complicada.