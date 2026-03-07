El Newcastle se desploma antes del Barça

Tomó nota Hansi Flick del desplome del Newcastle frente a un Manchester City repleto de rotaciones. El técnico alemán sabe que enfrente tendrá a un rival vulnerable, con grietas defensivas y serias dificultades en la elaboración y construcción. El Barça sufrió más de lo esperado, pero venció por la mínima al Athletic Club en San Mamés gracias a una genialidad de Lamine Yamal, y ahora centra su atención en la cita del próximo martes en St James' Park (21:00h).

El Newcastle-Manchester City, partido correspondiente a la quinta ronda de la FA Cup, era el último examen de ambos antes de enfrentar a FC Barcelona y Real Madrid, respectivamente, en la eliminatoria de ida de los octavos de final de la Champions League. Precisamente pensando en esas citas continentales, ambos técnicos optaron por introducir varias modificaciones en sus onces para dosificar esfuerzos y llegar con las piernas frescas. Más rotaciones hizo Guardiola que su homólogo, Howe, puesto que dio descanso a Donnarumma, Dias, Guéhi, Rodri, Semenyo o Bernardo… y ni siquiera convocó a Haaland.

Pep hizo diez cambios respecto al once que inició en el empate ante el Forest. Su plan pasaba por reservarse al noruego y centrarse en entrenar bien para llegar con las mejores sensaciones a la visita al Santiago Bernabéu. El preparador de las 'urracas', por su parte, sentó al segundo máximo artillero de la Champions, Anthony Gordon, y a Dan Burn. La gran novedad en el once fue Nick Woltemade, ausente ante el United por el virus que azotó a parte de la plantilla, y que estará en plenas condiciones de enfrentar al cuadro culé.

Las 'urracas', de más a menos

Las 'urracas', con la moral por las nubes tras su épico triunfo sobre el conjunto 'red devil', salieron a morder y asediaron la meta de Trafford. Se comieron a un cuadro 'skyblue' repleto de rotaciones y que rápidamente encajó el tanto de los 'geordies', obra de Harvey Barnes.

Tonali trazó un pase a la adelantada zaga 'cityzen' y, el extremo inglés, incomprensiblemente libre de marca, pisó área, se acomodó el balón a su diestra y, pese a estar ligeramente escorado, cruzó su disparo a la misma escuadra para batir a Trafford. Quisieron más los locales, tratando de abrir brecha ante un City partido.

Harvey Barnes adelantó al Newcastle ante el City / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Los de Pep despertaron e igualaron la contienda por medio de Savinho. Reivindicación de un brasileño que está contando con pocas oportunidades esta temporada bajo las órdenes del de Santpedor. Centró Doku desde la izquierda, el balón se paseó por el área y, Savinho, casi sin querer, lo mandó al fondo de la red.

Savinho y Marmoush avisan a Pep

Salió más adormecido de la cuenta el Newcastle de vestuarios y lo pagó caro. Omar Marmoush, otro de los que tenía la oportunidad de reclamar más protagonismo a Guardiola, puso el 1-2 en el marcador en el segundo minuto de la segunda mitad. En este caso sirvió el centro Nunes desde la derecha y apareció el egipcio en el segundo palo.

A partir de ahí, el City no dio opción a su rival. Se adueñó del cuero y, el Newcastle, sostenido por un gran Ramsdale bajo palos, encajó el doblete del egipcio en el minuto 65. Sacó un latigazo imparable desde la frontal y sentenció un partido que pareció tener controlado el cuadro 'toon' en la primera mitad.

El City llega lanzado (y descansado) al Bernabéu, mientras que el Newcastle recibirá al Barça con más dudas que certezas.