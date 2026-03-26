El Newcastle se desmorona tras el ridículo ante el Barça en la Champions: "Esperamos ser criticados"

Cuesta abajo y sin frenos. No hay mejor expresión que defina el momento de un Newcastle que quedó muy tocado tras el abultado 7-2 del Spotify Camp Nou el pasado 18 de marzo. Las 'urracas' se deshicieron inexplicablemente en una segunda mitad en la que concedieron nada menos que cuatro goles.

Los siete tantos encajados en Barcelona son, de hecho, el mayor número jamás registrado por un equipo inglés en un partido de una competición europea importante, igualando el récord del Tottenham en su derrota por 7-2 ante el Bayern de Múnich en octubre de 2019.

Los cantos de sirena para Bruno Guimarães o Sandro Tonali, dos de los hombres de máxima confianza de Eddie Howe, tampoco ayudan. Ni la derrota en el derbi de Tyne & Wear. El Sunderland se impuso al tanto inicial de Anthony Gordon por medio de Talbi y Brobbey, quien dejó mudo a St. James' Park en el 90'.

Lewis Hall marcó a Lamine en el Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

Ya son 11 derbis de liga consecutivos sin conocer el triunfo. La última derrota de los 'Black Cats' en St. James' Park data en 2010, con un 5-1 a favor de las 'urracas'.

El Newcastle nunca tuvo el control del partido. El centro del campo local estuvo ausente y la retaguardia pecó de fragilidad en los minutos finales, cuando tenía que resistir.

"Ha sido incluso más duro que contra el Barcelona"

Eddie Howe asumió la total responsabilidad de una derrota que dejó a su equipo duodécimo con 42 puntos: "Culpadme a mí. Muy doloroso, doloroso para los aficionados. Son en ellos en quienes pienso. Hay muy poco que pueda servir de excusa. Esperamos ser criticados, así que entiendo la reacción al final".

"Estoy decepcionado con mi rendimiento de hoy y de esta semana. Hoy ha sido incluso más duro que contra el Barcelona. Asumo toda la culpa; no la voy a desviar hacia los jugadores hasta mi último aliento. Van a ser unos días dolorosos para mí. Nunca queremos recibir una acogida hostil por parte del público. Entiendo las críticas", sentenció.

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El Sunderland se llevó el derbi ante el Newcastle / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

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