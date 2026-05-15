El Newcastle da por perdida a su estrella: "Hemos jugado bien en su ausencia"

El futuro de Anthony Gordon en el Newcastle United está más en el aire que nunca. Eddie Howe, técnico de las 'urracas', dejó entrever que el extremo inglés podría abandonar St James’ Park este verano, en pleno avance de las conversaciones entre el club inglés y el Bayern de Múnich por un posible traspaso.

Según informó esta misma semana 'Sky Sports', el Bayern ya ha abierto contactos con el Newcastle para estudiar la operación. Durante las últimas semanas, el club de la Premier League ha escuchado varias ofertas por el inglés, incluído un supuesto interés del FC Barcelona.

Howe fue preguntado por la ausencia de Gordon en los últimos partidos, después de que el atacante regresara de una lesión. El técnico reconoció que la decisión no responde únicamente al estado físico del jugador, sino también a la planificación del futuro del equipo. “Anthony acaba de volver de una lesión. El equipo ha jugado bien en su ausencia. Y (no ha sido seleccionado) en parte con la mirada puesta en el futuro”, explicó Howe.

El entrenador fue incluso más claro al hablar del escenario que se abre para el Newcastle en las próximas semanas. Se espera un mercado estival con muchos movimientos en la plantilla: “Siempre tienes un ojo puesto en el futuro. El equipo, y todo lo demás, evoluciona muy rápido”.

“Vamos a entrar en una ventana de fichajes con muchas incógnitas para nosotros y habrá una sensación de cambio este verano”, añadió el técnico.

Gordon, de 25 años, llegó al Newcastle en enero de 2023 procedente del Everton en una operación valorada en torno a los 45 millones de libras. Esta temporada ha firmado 6 goles y 2 asistencias en la Premier League.

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El atacante reforzaría la banda bávara con su perfil veloz, desbordante y competitivo. El Newcastle ya trabaja con varios escenarios, y uno de ellos contempla un futuro sin Anthony Gordon.