PREMIER
Newcastle - Chelsea: Horario y dónde ver el partido de Premier League
A qué hora y dónde ver el Newcastle - Chelsea de Premier League
Newcastle y Chelsea se enfrentan este sábado 20 de diciembre en el St James' Park en el partido de la Jornada 17 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Newcastle - Chelsea y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Eddie Howe llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Sunderland (1-0), derrotado al Burnley (2-1), empatado con el Tottenham (2-2) y derrotado al Everton (4-1), de manera que se ubica en el decimosegundo puesto de la tabla con 22 puntos y +1 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Enzo Maresca registraron una victoria contra el Everton (2-0), una derrota frente al Leeds (3-1), un empate con el Arsenal (1-1) y una victoria contra el Burnley (2-0), por lo que se ubican en el lugar número 4 de la clasificación con 28 puntos y +12 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL NEWCASTLE - CHELSEA DE LA PREMIER LEAGUE
El partido entre Newcastle y Chelsea, correspondiente a la Jornada 17 de la Premier League, se disputa este sábado 20 de diciembre a las 13:30 (CET) en España.
DÓNDE VER EL NEWCASTLE - CHELSEA DE LA PREMIER LEAGUE
En España, el partido de Premier League entre Newcastle y Chelsea se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
