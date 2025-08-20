El Newcastle no se calla ante las acusaciones de Isak: "Somos claros: Alex tiene contrato"

El culebrón Alexander Isak vive un nuevo capítulo con una guerra de comunicados entre club y jugador. El delantero sueco expresó su malestar públicamente a través de su cuenta de Instagram y dejó claro que quiere salir del Newcastle este mismo verano.

La estrella de las urracas atribuyó su ausencia en la gala de los premios de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra (PFA) a la situación incómoda que atraviesa en el club. "No estoy en la ceremonia esta noche. Con todo lo que está sucediendo, no me sentía cómodo allí. He guardado silencio durante mucho tiempo mientras otros han hablado. Ese silencio ha permitido que algunos expresen su propia versión de los hechos, aunque saben que no refleja lo que realmente se dijo y se acordó a puerta cerrada", explicó el futbolista.

Alexander Isak del Newcastle United / EFE/EPA/TOLGA AKMEN

"La realidad es que se hicieron promesas y el club conoce mi postura desde hace mucho tiempo. Actuar ahora como si estos problemas solo estuvieran surgiendo es engañoso. Cuando se rompen las promesas y se pierde la confianza, la relación no puede continuar. Por eso, el cambio es lo mejor para todos, no solo para mí", concluyó Isak, que presiona al Newcastle para poder salir de inmediato.

El Newcastle también se pronunció

Sus palabras recibieron una rápida respuesta del club inglés: "Nos decepciona haber sido avisados sobre una publicación de Alexander Isak en redes sociales esta noche. En respuesta, somos claros: Alex tiene contrato con el club y ningún directivo del Newcastle United se ha comprometido a dejarle ir este verano", arrancó el comunicado.

Isak anotó el tanto más importante de la temporada del Newcastle / X

"Queremos conservar a nuestros mejores jugadores, pero también entendemos que cada futbolista tiene sus propios deseos y escuchamos sus opiniones. Como se le explicó a Alex y a sus representantes, siempre debemos considerar los intereses del Newcastle United y de nuestra afición en todas las decisiones. Las condiciones de una venta este verano no se han cumplido y no prevemos que se cumplan", añadió el cuadro 'magpie'.

Por último, el club remarcó: "Este es un club orgulloso, con tradiciones arraigadas, y nos esforzamos por conservar nuestro espíritu familiar. Alex sigue siendo parte de nuestra familia y será bienvenido de nuevo cuando esté listo para reunirse con sus compañeros".

De momento, el Newcastle mantiene a Isak apartado del grupo mientras se resuelve su futuro. La situación parece enquistada: el delantero sueco no quiere seguir marcando goles con las urracas y el club inglés no está dispuesto a venderlo por menos de 120 millones de euros.