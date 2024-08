El Newcastle busca el fichaje más caro de su historia: ¡Ofrecen 80 'kilos' por este central!

El Newcastle ya no es ninguna 'cenicienta' en el mercado de fichajes. Desde su compra por parte del Fondo Soberano Saudí (PIF) hace ya más de dos años, el cuadro de los 'Magpies' es uno de los más derrochadores de Europa, con todas las miradas puestas en su próximo movimiento.

Marc Guéhi lleva siendo el gran deseado por parte del Newcastle desde que finalizara la pasada temporada. El central del Crystal Palace culminó un magnífico año en Selhurst Park y lo siguió con una más que notable actuación con Inglaterra en la Eurocopa 2024. El torneo internacional subió todavía más su 'caché' entre los grandes de la Premier League, aunque ninguno está dispuesto a ofrecer lo que se rumorea en St Jame's Park.

EL NEWCASTLE TIRA LA CASA POR LA VENTANA

Guéhi y Newcastle parecen destinados al 'matrimonio', aunque su separación en el sur de Londres no será fácil. El zaguero tiene contrato con el Palace hasta 2026, siendo quizás el jugador más importante de la plantilla junto a Eberechi Eze. Las salidas de Michael Olise y Joachim Andersen, este último pareja de Marc en la defensa, han afectado al rendimiento del equipo de Oliver Glasner, que acabó como un tiro la pasada temporada pero que ha arrancado la actual con un 0/6 y dos derrotas consecutivas en su casillero.

Casemiro y Marc Guehi, en el Manchester United - Crystal Palace / OLI SCARFF/AFP

Las negociaciones entre ambos clubes llevan en marcha todo el verano. Las 'urracas' empezaron con ofertas cercanas a los 50 millones de euros para hacerse con los servicios del inglés, unas cifras muy lejanas a las pretensiones de los 'Eagles', que han rechazado todas y cada una de las propuestas hasta la fecha.

TAN SOLO VALEN 80 'KILOS'

Todas las informaciones que salen desde Inglaterra apuntan en la misma dirección: el Crystal Palace tan solo dejará escapar a Guéhi por 70 millones de libras, lo que serían unos 83 millones de euros al cambio. La operación se enfrió en un primer momento, con un Newcastle reticente a pagar estas cantidades, aunque el arranque del curso futbolístico podría haber hecho cambiar de opinión.

'The Sun' o el 'Daily Mirror' afirman que el conjunto dirigido por Eddie How ha tomado la decisión de apostarlo todo por el central, y se espera que próximamente presenten una nueva y definitiva oferta al Palace, que no tendría ningún problema para dejar ir a su estrella por esas cantidades. Recordemos que en caso de ser oficial, Guéhi se convertiría en el fichaje más caro de la historia del Newcastle, superando a Isak (70M). Además, se colocaría como el segundo defensa inglés más costoso de todos los tiempos tan solo por detrás de Harry McGuire, que fichó por el Manchester United por 97 'kilos'.

UNA APUESTA DE FUTURO ARRIESGADA

Pese a jugar en un club de media tabla, Marc Guéhi ya es uno de los mejores defensores de la Premier League tal y como ha demostrado las últimas campañas. A sus 24 años y formado en la cantera del Chelsea, el inglés está preparado para dar un salto adelante en su carrera e incorporarse a un Newcastle que busca volver a entrometerse en el 'Big Six'. Disputar la Champions League lastró a los 'Magpies' en la 23/24, aunque este equipo tiene cuerda e inversión para rato y tratará de clasificarse para competiciones europeas. Cuenta con jugadores de la talla de Bruno Guimaraes, Tonali, Anthony Gordon o Alexander Isak, una nómina de estrellas en la que Guéhi encajaría por perfil y edad. El central tiene una salida de balón exquisita, es rápido y va bien al corte; aunque debe minimizar más algunos errores para convertirse en 'Top Mundial'.