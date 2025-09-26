Newcastle - Arsenal: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Newcastle y Arsenal se enfrentan este domingo 28 de septiembre en el St James' Park en el partido de la Jornada 6 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Newcastle - Arsenal y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Eddie Howe llegará a la disputa luego de haber empatado con el Bournemouth (0-0), derrotado al Wolves (1-0), empatado con el Leeds (0-0) y perdido ante el Liverpool (3-2), de manera que se ubica en el decimotercer puesto de la tabla con 6 puntos y +0 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Mikel Arteta registraron un empate con el Manchester City (1-1), una victoria sobre el Nottingham Forest (3-0), una derrota frente al Liverpool (1-0) y una victoria sobre el Leeds (5-0), por lo que se ubican en el lugar número 2 de la clasificación con 10 puntos y +8 en el diferencial de goles.

Teniendo en cuenta sus enfrentamientos recientes, ambos clubes llegan con registros parejos, ya que se distribuyen cuatro victorias cada uno a lo largo del último par de años. Sin embargo, precisamente para este encuentro, el Arsenal suma dos conquistas consecutivas, así que el rendimiento les avala.

En las próximas jornadas, el Newcastle se estará enfrentando al Nottingham Forest, al Brighton, al Fulham y al West Ham, mientras que el Arsenal se topará con West Ham, Fulham, Crystal Palace y Burnley.

HORARIO DEL NEWCASTLE - ARSENAL DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Newcastle y Arsenal, correspondiente a la Jornada 6 de la Premier League, se disputa este domingo 28 de septiembre a las 17:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL NEWCASTLE - ARSENAL DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Newcastle y Arsenal se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.