El Newcastle arropa a un Tonali emocionado con pancartas, cánticos y aplausos

Sandro Tonali, recibió un cálido abrazo por parte de la afición en medio de su sanción por apuestas deportivas A pesar de las difíciles circunstancias, la respuesta de los aficionados fue conmovedora y emocionó al jugador

El estadio de St James' Park fue escenario de un emotivo momento cuando el centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, recibió un cálido abrazo por parte de la afición en medio de su sanción por apuestas deportivas. A pesar de las circunstancias, Tonali sintió el respaldo inquebrantable de los seguidores del Newcastle.

El jugador italiano, quien entró en el segundo tiempo durante el partido que enfrentó al Newcastle contra el Crystal Palace, fue aclamado y respaldado por la afición presente en el estadio. Los aficionados crearon un cántico especial en su honor: "¡Sandro Tonali! ¡Sandro Tonali! Comiendo espaguetis, bebiendo Moretti, odiando al p… Sunderland", que corearon cada vez que el mediocampista tocaba el balón.

Esta muestra de apoyo y cariño de la afición de Newcastle hacia Tonali no pasó desapercibida. A pesar de las difíciles circunstancias que enfrenta debido a su suspensión, la respuesta de los aficionados fue conmovedora y emocionó al jugador.

