El Newcastle apoya a un Tonali "absolutamente devastado"

Eddie Howe, técnico de las 'urracas', mostró su apoyo incondicional al joven centrocampista italiano "Veo a la persona, veo al ser humano, veo el dolor y la angustia. Digo que es un gran muchacho", indicó el míster

El Newcastle United apoya de manera incondicional a su jugador Sandro Tonali, en el ojo del huracán por su adicción al juego y que se expone a una sanción que podría llegar incluso a un año sin poder jugar.

Así, el entrenador de 'las Urracas', Eddie Howe, señaló hoy que Tonali quedó "absolutamente devastado" al enfrentarse a una posible suspensión de un año por delitos relacionados con las apuestas. El mediocampista del Newcastle está bajo investigación por, supuestamente, violar las reglas sobre el juego.

Según informa el 'Mirror', el técnico del Newcastle se ha comprometido a apoyar públicamente al internacional italiano, que está en el centro de una investigación sobre apuestas ilegales y violación de las reglas del fútbol. Howe dice que el club "hará lo que tenga que hacer" en términos de acciones legales después de que Tonali llegase a Saint James' Park por 52 millones de libras en junio sin saber que tenía problemas con la ludopatía.

Tonali, de 23 años, espera ahora su castigo por parte de las autoridades italianas, después de hablar con el fiscal de Turín y podría conocer su destino la próxima semana.

Howe habló por primera vez sobre la crisis que rodea a su fichaje estrella: “Como club lo abrazamos, lo protegemos y le brindamos amor y apoyo. Ha sido emocionante y Sandro se ha comportado con dignidad".

"Veo a la persona, veo al ser humano, veo el dolor y la angustia en él. Digo que es un gran muchacho y una persona excelente. Por eso mis pensamientos siempre están con el jugador y en asegurarme de que lo cuidemos", añadió el técnico de los del Noreste de Inglaterra.

Howe realizó su rueda de prensa con un cartel publicitario con el logotipo de la web de apuestas Fun88 detrás de su asiento, curiosamente. Cuando se le preguntó si había enfado dentro del club por haber gastado 52 millones de libras hace apenas tres meses en un “adicto al juego”, Howe lo negó en redondo.

"Tomamos una decisión basada en el fútbol y fichamos a Tonali. Queremos contratar a los jugadores que creemos que pueden mejorar el equipo y eso es lo que hemos hecho", manifestó.

“No creo que haya enfado por parte del club. Creo que se comprende la situación en la que nos encontramos. Ahora tenemos que hacer lo mejor que podamos una situación realmente difícil, salir de ella, apoyar a Sandro lo mejor que podamos y volver a jugar al fútbol", según el preparador inglés.

Asimismo, a Howe le preguntaron en una conferencia de prensa bastante tensa si el Milan había “engañado al Newcastle” deshaciéndose de Tonali, lo que había provocado una pérdida de prestigio para los propietarios saudíes. Howe respondió con un rotundo "No".

El Newcastle United aguarda ahora el castigo para Tonali, pero su técnico indicó que podría jugar contra el Crystal Palace, instando a la grada a apoyarlo. "¿El futuro? Tonali estará en Newcastle a largo plazo", según su actual entrenador.

Añadió Howe que "vemos a Sandro formar parte de nuestro equipo durante muchos años, y sé que es lo mismo por su parte hacia nosotros. Hay algunas cosas que siento que no tienes que decir. Estamos comprometidos con él a largo plazo”.

Pero en algún momento la investigación de “diligencia debida” no logró identificar el problema de Tonali y Newcasle pagará un alto precio.

Cuando se le preguntó por qué el club no había descubierto el problema de Tonali con las apuestas y el juego, Howe dijo que “es muy difícil hacerlo. Por nuestra parte Sandro es una gran persona y un chico con un estupendo carácter. No tengo dudas sobre él como persona. No lo puedes saber todo sobre cada jugador cuando le fichas”.