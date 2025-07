El Newcastle aparta a Isak y aviva los rumores sobre su salida

Alexander Isak es uno de los delanteros más cotizados del planeta. El Newcastle se está esforzando mucho para retenerlo, pero todo apunta a que sus esfuerzos no serán suficientes para conseguir que siga marcando goles la próxima temporada con su camiseta. Por un lado, el Liverpool quiere seducirlo con su increíble proyecto, al que se sumará en las próximas horas Hugo Ekitiké. Por el otro, el Al Hilal quiere convencerlo con un inmenso fajo de billetes.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2028, el Newcastle tiene, en cierta manera, la sartén cogida por el mango. Evidentemente, declararle la guerra al jugador no es una buena opción, pero por lo menos podrán sacar un buen pastizal por su venta. Después de marcar 27 goles y repartir 6 asistencias esta temporada, los 70 'kilos' que los Magpies pagaron a la Real Sociedad en 2022 quedarán en anécdota.

El gol de Isak al PSG / TELEFÓNICA

El Liverpool ha encontrado en Hugo Ekitiké, quien será jugador red en las próximas horas después de pagar 90 millones de euros (que pueden ser 95 contando variables) al Eintracht Frankfurt. Por ello, se cree que lidera la carrera el Al Hilal. El motivo que alejaba de Anfield el fichaje del sueco parecía ser el dinero, pero desembolsando casi 100 'kilos' por el francés, no hay que dar por muertos a los de Slot antes de tiempo.

El Al-Hilal lo tiene claro: más de 100 millones por Isak

En este sentido, el Al Hilal planea ofertar más de 100 millones de euros por un Isak que diría adiós a las grandes ligas a los 25 años. A nivel deportivo, está claro que preferiría unirse al proyecto de Slot, diseñado para pelear por todos los títulos en el próximo lustro. Su salida haría mucho daño a un Newcastle tocado.

Alexander Isak durante un partido con el Newcastle / EFE

El equipo de Eddie Howe perdió por 4-0 ante el Celtic de Glasgow sin su estrella, Isak, que fue apartado por decisión de su entrenador. El sueco no estuvo ni en la grada, lo mandó directamente a su casa.

La explicación de su entrenador

"Lo último que quería era tenerlo sentado en la grada mirando, no era justo para él", explicó el técnico. "Fue decisión mía. Viajó a Glasgow con nosotros, pero he decidido enviarlo a casa debido a las especulaciones sobre su situación", añadió, para no dar motivo a especulaciones.

Isak no se marchará este verano Eddie Howe — Entrenador del Newcastle

Por último, quiso mandar un mensaje optimista a la afición: "La temporada que viene se mantendrá en el equipo y no se marchará en este mercado", aseguró tajante. Sin embargo, de momento, su situación, totalmente en el aire, ya lo ha apartado de un amistoso.